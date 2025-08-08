Gautier Larsonneur, portier et capitaine de l'ASSE s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. L'occasion de répondre aux questions des journalistes.

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "L'engouement qui reste intacte avec une campagne d’abonnement record ? Surpris non, parce qu'à Sainté c'est fou. Mais c'est ce qui nous donne aussi encore plus d'envie d'être revanchards. Si ces gens-là sont encore au stade, c'est qu'ils croient en nous. C'est à nous de montrer qu'on vaut mieux que ce qu'on a fait la saison passée. On a eu des matchs où certes les supporters se sont identifiés à nous, on a fait de belles performances, mais il y a eu beaucoup trop d'affronts, beaucoup trop de claques reçues."

Un mois d'aout délicat pour l'ASSE

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Maintenant, on a la chance qu'ils soient toujours au stade, qu'ils ne nous ont pas lâchés. C'est à nous de montrer vite qu'ils peuvent avoir confiance en nous. À nous d'être très bons pour leur rendre aussi la monnaie de la pièce du fait de venir partout en France."

C'est vrai que la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est différent. Ça fait peut-être un petit peu moins rêver certains, mais on voit que l'engouement est toujours énorme et on sait qu'on peut compter sur eux. Maintenant, à nous de répondre sur le terrain. C'est ça le plus important.

Un vestiaire polyglotte à l'ASSE

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Le vestiaire est de plus en plus polyglotte. On a des Portugais, des Anglais... Il y a ça aussi qu'il faut maîtriser. Pour moi, c'est une première. En Ligue 2, il y a peu de clubs qui ont beaucoup de nationalités. Il faut créer une ligne directrice. C'est le plus important. Trouver comment tout le monde va parler la même langue, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Que ce soit dans le respect des consignes sur le terrain comme en dehors."

Créer une alchimie, la priorité des cadres

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "C'est notre souci principal aujourd'hui, avec les cadres du groupe. Trouver comment on va créer quelque chose malgré la barrière de la langue. Malheureusement, tout le monde ne parle pas anglais. Mais, la majeure partie du vestiaire parle anglais maintenant. Il y en a peut-être un ou deux, mais la traduction se fait vite. Et même pour les étrangers aussi, il faut qu'ils parlent anglais. De manière générale, ça se passe assez facilement.

Le plus dur, c'est de comprendre les vrais anglais. Parce qu'entre nous, on se comprend, mais les vrais anglais, c'est plus compliqué. On leur demande de parler doucement. (rires)"

Des jeunes enfin à l'écoute ?

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Les jeunes ? C'est une chose récurrente à chaque pré-saison. L'année dernière, au Chambon-sur-Lignon, on avait énormément de jeunes. Au fur et à mesure, on voit que le groupe se réduit, les meilleurs restent avec nous. Ceux pour qui ça a été un peu plus compliqué retournent en réserve.

Mais là, on a des jeunes qui sont vraiment à l'écoute. Il y a des joueurs qui ont fait une très bonne impression. Il y a beaucoup de mecs qui ont des bonnes valeurs de travail et qui ont envie de progresser. C'est agréable et c'est plus facile de les encadrer plutôt que des joueurs qui sont moins à l'écoute et qui n'ont pas spécialement envie de tirer dans le même sens surtout que nous les anciens."

Des anciens garants du vestiaires des Verts

Gautier Larsonneur (capitaine de l'ASSE) : "Ce qui est compliqué aujourd'hui dans le football, c'est que les anciens ont de moins en moins la parole forte. On voit aujourd'hui que le football tend vers ça. C'est à nous aussi de garder le vestiaire sous une emprise professionnelle et comment on va faire pour performer.

Il y a des joueurs dans ce vestiaire qui savent comment le faire et je pense qu'il faut les écouter. Il y a des mecs qui ont connu des montées, d'autres qui ont connu la Ligue 1, donc je pense que ces joueurs-là sont essentiels et on en a besoin aussi."