Trois jours après leur large succès face aux Suisses de Lausanne (4-0), les joueurs de l'ASSE ont conclu leur préparation estivale par un ultime test face aux Italiens de Venise. Un dernier rendez-vous capital pour les hommes de Ian Cathro, mais surtout une étape charnière pour peaufiner la mise en place tactique et dégager le onze de départ idéal à une semaine du coup d'envoi de la Ligue 2 contre Sochaux. Voici notre bilan des réussites et des déceptions de la rencontre après la victoire 4-3.

L'ASSE a signé une deuxième victoire consécutive en dominant Venise au terme d'une rencontre riche en rebondissements. Pourtant invaincus depuis le début de leur préparation estivale, les Italiens ont rapidement été surpris par l'efficacité stéphanoise. Dès la 12e minute, Jakob Breum a ouvert le score après un excellent travail d'Augustine Boakye.

Malgré une entame convaincante des Verts, Venise a progressivement pris le contrôle du ballon et a été récompensé par l'égalisation de Farji à la 35e minute. Mais les Stéphanois ont repris l'avantage juste avant la pause grâce à une superbe frappe de Breum, auteur d'un doublé et déjà crédité de quatre réalisations durant cette préparation.

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Stassin et Baalal parachève le spectacle pour l'ASSE

Au retour des vestiaires, les changements opérés par Ian Cathro ont immédiatement porté leurs fruits. Lucas Stassin a inscrit le troisième but stéphanois, avant qu'Akor Adams ne réduise l'écart sur penalty après une faute de João Ferreira.

En fin de rencontre, Adam Baallal a redonné deux buts d'avance à l'ASSE, mais Venise a entretenu le suspense en inscrivant deux nouvelles réalisations. Malgré quelques difficultés défensives, les Verts ont confirmé leur montée en puissance et abordent la reprise avec davantage de confiance, portés par un Jakob Breum particulièrement inspiré.

Les tops de l'ASSE

Jakob Breum

Il est évidemment l'homme de la rencontre. Auteur d'un doublé somptueux, le milieu offensif danois conclut sa préparation estivale avec quatre buts en cinq matches. Il a tout de la bonne pioche. Efficace devant le but, il se montre également très précieux dans le volume de jeu et la répétition des efforts. Jakob Breum s'annonce déjà comme l'un des hommes clés des Verts cette saison.

Le fighting spirit

Cette équipe dégage une véritable unité, particulièrement agréable à observer. Certains comportements ne trompent pas. Alors que le club a parfois dû gérer les états d'âme et les frustrations de certains joueurs ces dernières saisons, le groupe semble aujourd'hui pleinement investi dans l'objectif de retrouver l'élite. Un état d'esprit qui se reflète sur le terrain.

Maxime Bernauer

Auteur de deux passes décisives, la première pour Jakob Breum et la seconde pour Adam Baallal, l'ancien Rennais prend progressivement ses marques dans le système d'Ian Cathro. Il est d'ailleurs le joueur le plus utilisé au cours de ces cinq rencontres de préparation. Des performances encourageantes qu'il devra désormais confirmer en compétition officielle.

Les flops de l'ASSE

Gautier Larsonneur

L'ancien capitaine de l'ASSE a encaissé trois buts face à Venise ce samedi. Malchanceux sur la troisième réalisation et mal placé sur la première, Gautier Larsonneur peine encore à se montrer décisif. La note aurait même pu être plus lourde si la tête d'un joueur vénitien, consécutive à une sortie manquée du portier stéphanois, avait trouvé le chemin des filets.

Joshua Duffus

L'attaquant jamaïcain n'a pas été à son avantage. Décisif uniquement face au FC Biel Bienne lors du premier match de préparation, Joshua Duffus s'est montré brouillon au cours des dernières rencontres. Capable de bien mieux, il aura l'occasion de relever la tête dès la semaine prochaine.