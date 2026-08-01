L'AS Saint-Étienne a terminé sa préparation estivale par une victoire spectaculaire contre Venise (4-3), ce samedi à Divonne-les-Bains. Face à un promu en Serie A, les hommes de Ian Cathro ont affiché un visage séduisant offensivement. Jakob Breum a inscrit un doublé, Lucas Stassin et Adam Baallal ont également trouvé le chemin des filets, avant que les Italiens ne réduisent l'écart dans les dernières minutes.

Face à un adversaire resté sur trois victoires en préparation, dont un succès de prestige contre Galatasaray, les Verts ont rapidement montré qu'ils n'avaient pas l'intention de subir. Après deux premières alertes signées Thierno Ballo et Sohaib Naïr, Jakob Breum a ouvert le score. Servi par Augustine Boakye après une longue percée du Ghanéen, le Danois a ajusté Filip Stankovic d'un tir croisé (12e).

Venise a progressivement pris davantage le ballon, sous l'impulsion d'un John Yeboah très remuant. Farji a fini par égaliser à la demi-heure de jeu, profitant d'un ballon qui traînait dans la surface après un premier retour défensif de Maxime Bernauer (35e).

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L'ASSE a pourtant terminé la première période de la meilleure des façons. Déjà très en vue depuis plusieurs semaines, Breum a récupéré un ballon gagné par Bernauer avant d'armer une frappe splendide à l'entrée de la surface. Le ballon est venu se loger sous la barre avec l'aide de la transversale (44e). Le Danois signait ainsi un doublé et son quatrième but de la préparation.

Les entrants font encore la différence

Comme mercredi contre Lausanne, Ian Cathro a procédé à deux changements offensifs dès la pause avec les entrées de Lucas Stassin et Adam Baallal. Quelques minutes après la reprise, Stassin a immédiatement justifié ce choix. L'attaquant belge a repiqué dans l'axe avant de déclencher une frappe légèrement déviée qui a trompé Stankovic (50e).

Venise a refusé d'abdiquer. Après une tête sur la transversale, Akor Adams a réduit l'écart sur penalty après une faute de João Ferreira dans la surface (64e).

Les Stéphanois ont alors davantage souffert physiquement, laissant davantage le ballon aux Italiens. Mais ils ont su faire preuve de réalisme. Lancé parfaitement en profondeur par Maxime Bernauer, très convaincant dans son rôle de milieu relayeur, Adam Baallal a éliminé le gardien avant de conclure malgré le retour d'un défenseur (84e).

Une victoire encourageante avant la reprise

Le scénario n'était toutefois pas terminé. Venise a inscrit deux nouveaux buts dans les dernières minutes, dont une superbe frappe venue heurter la barre avant d'entrer (89e), puis une ultime réalisation dans le temps additionnel qui a ramené le score à 4-3 sans empêcher le succès stéphanois.

Malgré cette fin de rencontre plus délicate, l'ASSE boucle sa préparation sur une deuxième victoire consécutive après celle obtenue contre Lausanne. Offensivement, les hommes de Ian Cathro ont confirmé leurs progrès, portés par un Jakob Breum en grande forme et par un collectif qui semble désormais mieux assimiler les principes de jeu du technicien écossais. Défensivement, les trois buts encaissés rappellent en revanche que plusieurs réglages restent encore nécessaires avant le début du championnat.

La feuille de match