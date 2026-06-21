La saison 2025-2026 aura accéléré la formation de plusieurs talents stéphanois. Laurent Huard, via un entretien paru sur le site officiel de l'ASSE, révèle que certains joueurs de 16 ans ont déjà évolué en National 3 face à des adultes. Un choix subi, mais aussi pleinement assumé par le centre de formation.

Les chiffres peuvent frapper. En U17, l'ASSE a évolué avec près de 40 % de joueurs U16. En U19, la moitié de l'effectif appartenait encore à la génération U18 et de nombreux U17 ont été régulièrement utilisés. Cette jeunesse explique en partie les résultats modestes des équipes stéphanoises. Mais elle révèle surtout une accélération du développement de plusieurs joueurs. "On a demandé à certains de nos jeunes joueurs de grandir assez vite cette saison."

Des joueurs de 16 ans déjà lancés en National 3

Laurent Huard cite plusieurs exemples : Mylan Toty, Aboubakar Traoré ou Nathan Kasia. Tous appartiennent à la génération 2009 et ont déjà découvert le championnat de National 3. Une situation rare à cet âge.

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Face à des joueurs expérimentés, parfois passés par des centres de formation professionnels, les jeunes Stéphanois ont dû apprendre rapidement. Les erreurs ont existé. Les résultats ont parfois souffert. Mais l'expérience accumulée pourrait s'avérer précieuse. "Ces jeunes footballeurs ont appris, et l'apprentissage est allé au-delà du terrain." La difficulté est devenue un outil de progression.

L'ASSE prépare déjà sa future génération

Le dernier match de National 3 a illustré cette politique puisque quatre joueurs de la génération U17 étaient présents avec la réserve. Pour Laurent Huard, cette exposition précoce constitue un investissement pour l'avenir. Les jeunes joueurs découvrent plus vite les exigences du football senior.

Cette saison difficile pourrait ainsi produire ses effets dans les prochaines années. Les générations 2008 et 2009 apparaissent déjà comme des viviers importants du centre stéphanois. L'ASSE semble avoir choisi d'accélérer leur développement plutôt que de les protéger. Dans un football où la précocité devient de plus en plus importante, Saint-Étienne assume désormais de lancer certains talents beaucoup plus tôt qu'auparavant. Trop tôt ? L'avenir nous le dira. Là où il est souvent urgent de protéger les jeunes dans le monde professionnel, la règle semble moins vraie aux niveaux inférieurs lorsqu'il s'agit de formation.