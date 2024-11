Les Stéphanois ont abordé la trêve internationale de novembre avec une défaite face à Lyon dans les pattes. Une victoire face à un concurrent direct au maintien était attendue, dans une rencontre marquée par l'hommage à une légende de l'ASSE.

Les hommes d'Olivier Dall'Oglio se sont emparés des trois points ce samedi. Une prestation certes peu reluisante, mais aboutie par sa victoire. "L’essentiel est fait, car ce match était un tournant. Prendre trois points est très important", concluait Olivier Dall'Oglio en conférence de presse. Car c'est en prenant des points qu'une équipe se maintient dans l'élite. Les Stéphanois mettent dorénavant la pression au ventre mou du championnat.

La métamorphose Bouchouari

Du haut de ses 1m65, Benjamin Bouchouari fait aujourd'hui mentir ses détracteurs. Le milieu de terrain était mis au placard cet été, voire poussé vers la sortie. Mais le marocain a enchaîné ce samedi une quatrième titularisation consécutive dans l'entre-jeu stéphanois.

"Benjamin, je pense que c’est un garçon qui a pris conscience de certaines choses cet été. ", témoignait affectueusement Olivier Dall'Oglio après la rencontre. "Il sait qu’il doit travailler défensivement, ça ne l’empêchera pas de marquer. (...) On l’a fait énormément travailler devant le but." Constat partagé par son coéquipier dans l'entre-jeu, Louis Mouton : "Il bosse dur en ce moment, donc c’est super pour lui." .

Un travail payant. Benjamin Bouhcouari retrouve le chemin des filets au retour des vestiaires. Timing parfait, 652 après sa dernière réalisation en vert, pour offrir la victoire à l'ASSE.

Benjamin Bouchouari en zone mixte : "Mon but ? La balle était en l’air, j’avais un peu de temps. Ça fait un moment que je travaille à l’entraînement sur les frappes. J’ai pris mon temps, j’ai frappé et à la fin ça fait but. J’étais très content. Je me suis amélioré sur le plan défensif. Ça fait de moi un joueur plus complet. Je suis content."

Un grand hommage à Rachid Mekhloufi

L'un des plus grands joueurs algériens de tous les temps nous a quitté le 8 novembre dernier. Âgée de 88 ans, la légende du club couronné 10 fois champion de France a marqué le Forez de 1954 à 1958, puis de 1962 à 1968.

Artiste du football par son aisance balle au pied, Rachid Mekhloufi remporte quatre titres de champion de France (1957,1964 , 1967 et 1968), une Coupe de France (1968), le championnant de France de D2 (1963), mais également le Challenge des champions (1967) et la COupe Charles Drago (1955).

Le second meilleur buteur de l'histoire de l'ASSE (152 buts) a été mis à l'honneur ce samedi soir. Ses deux filles ont donné le coup d'envoi fictif de la rencontre et plusieurs anciens coéquipiers se sont déplacés pour l'occasion.

L'ASSE soulagée après la victoire

"C’était le match de la peur, il fallait prendre 3 points. Pas de la meilleure des manières, mais on va retenir les 3 points." Louis Mouton ne retiendra que l'essentiel de ces 90 minutes face au MHSC. Un éclair d'espoir pour les Verts, encore, dans un championnat particulièrement homogène.

La joie des hommes d'Olivier Dall'Oglio s'est, en tout cas, fait ressentir dans les vestaires !