Ce samedi après-midi, les joueuses de l'ASSE recevaient Montpellier. Une rencontre très importante pour les stéphanoises qui ressortent d'une terrible défaite 11-0 face à l'Olympique lyonnais. De retour à domicile, les Vertes avaient à cœur de se racheter devant leur public.

Ce match face à Montpellier est forcément très important, après ce qu'il s'est passé le week-end dernier. Avant le match, Laurent Mortel s'est présenté devant les médias. Le coach de l'ASSE demandait forcément une véritable réaction de ses joueuses.

"On va jouer 4 matches consécutifs à la maison mais on reste sur une défaite importante contre Lyon. On doit surtout s’occuper du premier match, contre Montpellier, sans regarder les suivants. On a le devoir de montrer une autre attitude que sur notre dernier match, mais aussi de faire mieux dans le jeu. Prendre un point contre une équipe solide comme Montpellier serait une bonne réaction."

La composition de l'ASSE

Le XI de départ pour affronter Montpellier ! 🔛💚 🚨 Coup d'envoi à 15h30 au Salif-Keita, ou sur https://t.co/Sl89ykJ5Nn pour les absents 👉 https://t.co/zQqbxwqDoZ#ASSEMHSC pic.twitter.com/eZXFHmokBA — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) November 23, 2024

Première mi-temps

Dès l'entame, Montpellier a imposé son rythme et a su concrétiser ses opportunités. A la seconde minute de la rencontre, les visiteuses mènent déjà 1-0. Une très mauvaise entame qui ne rassure pas les stéphanoises. L'ASSE, en difficulté pour contenir les offensives adverses, est rentrée au vestiaire avec un retard de deux buts, une tâche difficile à surmonter. Malgré tout, les stéphanoises ont essayé de réagir, mais Chloé Tapia ou encore Solène Champagnac n'ont pas réussi à tromper la vigilance de la portière adverse.

Seconde mi-temps

Pour tenter de renverser la tendance, Laurent Mortel, l'entraîneur stéphanois, a procédé à deux changements dès la reprise. Morgane Belkhiter a pris la place de Faustine Bataillard, tandis qu'Amandine Pierre-Louis est entrée pour remplacer Cindy Caputo. Ces ajustements ont apporté plus de dynamisme, et les Vertes ont montré un visage conquérant.

Malgré des situations intéressantes, les Étienne n'ont pas réussi à concrétiser. À la 48e minute, Amandine Pierre-Louis, bien servie dans la surface, a tenté sa chance, mais sa frappe est passée au-dessus.

En milieu de seconde mi-temps, Sarah Cambot a également provoqué le danger sur une ouverture côté gauche. Son centre, adressé au second poteau, semblait parfait, mais Solène Champagnac était un peu trop courte pour redresser le ballon de la tête.

À la 74e minute, un dernier changement a été effectué par les Vertes avec la sortie d'Alexandria Lamontagne, remplacée par Adèle Connesson.

Les Vertes tenteront de rebondir lors de leur prochain match programmé le 07 décembre face à Guingamp. Laurent Mortel devra composer sans Chloé Tapia exclue en fin de rencontre.