À l'issue de la victoire de l'ASSE contre Montpellier (1-0), Benjamin Bouchouari et Louis Mouton se sont arrêtés en zone mixte. Voici leur propos recueilli par la radio France Bleu Saint-Etienne.

"Ce n'est pas le meilleur match qu’on fera, mais c’est 3 points et ça paye" (Louis Mouton après ASSE-MHSC)

Louis Mouton : « Il y a des matchs comme ça où on n’est pas bon et on le sait. C’était le match de la peur, il fallait prendre 3 points. Pas de la meilleure des manières mais on va retenir les 3 points. »

« Je suis content pour Benjamin (Bouchouari). Il bosse dur en ce moment, donc c’est super pour lui. Défensivement on est proche l’un de l’autre donc c’est bien. Après offensivement il y a des progrès à faire pour aider l’équipe à conserver le ballon. On a bien couru et fermé les espaces à Savanier aujourd’hui, ça reste le principal. »

« À la mi-temps le coach nous a dit qu’on n’était pas bon mais que tout était possible. Après on attaque fort la deuxième mi-temps et on prend 3 points aujourd’hui. On est conscient que ce n'est pas le meilleur match qu’on fera, mais c’est 3 points et ça paye. »

« Je me suis amélioré sur le plan défensif. Ça fait de moi un joueur plus complet. Je suis content. » (Benjamin Bouchouari)

Benjamin Bouchouari : « Le plus important c’était de prendre les 3 points, donc on est content. C’était un match important, maintenant on peut avancer. »

« Mon but ? La balle était en l’air, j’avais un peu de temps. Ça fait un moment que je travaille à l’entraînement sur les frappes. J’ai pris mon temps, j’ai frappé et à la fin ça fait but. J’étais très content. »

« Yunis (Abdelhamid) c’est le capitaine. Il est très important pour nous. Ça n’a pas été facile pour lui donc on est content de ce qu’il a fait ce soir, de sa prestation. C’est un vrai leader. »