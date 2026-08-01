Le staff de l'AS Saint-Étienne poursuit son évolution. Sur son compte LinkedIn, Sonny Vitulli a annoncé sa promotion au poste de Head of Performance Analysis de l'équipe professionnelle. Une nomination qui intervient quelques semaines après la réorganisation du staff menée cet été autour de Ian Cathro.

"Fier d'annoncer ma promotion au poste de Head of Performance Analysis de l'équipe professionnelle de l'AS Saint-Étienne. Une nouvelle étape dans mon parcours, que j'aborde avec beaucoup d'humilité, d'ambition et d'enthousiasme." C'est par ces mots que Sonny Vitulli a officialisé sa prise de fonction. Il a également remercié le club pour sa confiance et affirmé vouloir poursuivre le développement du département dédié à l'analyse de la performance.

Cette promotion intervient dans la continuité des nombreux ajustements opérés au sein de l'encadrement stéphanois depuis le début de l'intersaison. Après l'arrivée de Ian Cathro et la recomposition du staff technique, plusieurs fonctions ont été redéfinies.

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Sonny Vitulli : un visage déjà installé à L'Étrat

Sonny Vitulli connaît parfaitement le fonctionnement de l'ASSE. Présent au club depuis plusieurs saisons, il travaillait déjà au sein du département performance avant cette évolution. Son nouveau rôle vient reconnaître une progression interne plutôt que l'arrivée d'un nouveau membre.

Lors de la présentation du staff professionnel, Peuple Vert soulignait l'organisation particulièrement étoffée mise en place autour de l'équipe première. Préparateurs physiques, analystes vidéo, spécialistes de la réathlétisation, responsables des données de performance ou encore cellule médicale : les missions sont désormais réparties entre plusieurs experts, chacun intervenant dans un domaine bien identifié.

Dans cette organisation, le responsable de l'analyse de la performance occupe une fonction transversale. Son travail consiste notamment à exploiter les données physiques recueillies lors des entraînements et des matches, à produire des analyses destinées au staff technique et à participer au suivi individuel des joueurs.

Une évolution dans la continuité de la réorganisation du staff

Cette promotion s'inscrit dans un contexte où l'ASSE continue de faire évoluer son organisation interne. Ces dernières semaines, plusieurs mouvements ont concerné les différents services du club, qu'il s'agisse du secteur sportif ou des fonctions support.

Sans bouleverser l'organigramme, la nomination de Sonny Vitulli illustre cette volonté de clarifier les responsabilités au sein du staff professionnel. Elle intervient également au moment où les Verts entrent dans une phase importante de leur préparation estivale, avec un groupe appelé à monter en puissance avant le début du championnat.

À quelques jours de la reprise de la Ligue 2, Ian Cathro pourra ainsi s'appuyer sur un organigramme stabilisé mais toujours aussi conséquent. Pour rappel, ce sont 26 personnes qui constituent l'équipe qui accompagne le groupe professionnel au quotidien. Une armée de spécialistes qui tranche avec l'organisation des autres clubs de Ligue 2, voire de Ligue 1. Dorénavant, il faut que ce maillage de compétences contribue aux performances du groupe professionnel. Seuls le terrain et la compétition feront office de juge de paix...