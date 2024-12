L’ASSE s’est inclinée pour la troisième fois consécutive le week-end dernier. Les Verts ont été renversés par Toulouse (2-1). Ce dimanche, Saint-Étienne retrouve l’OM pour son entrée en lice en Coupe de France. Ce match marquera le retour des Stéphanois en 32ᵉ de finale. Retour sur le dernier match de l’ASSE à ce stade de la compétition.

L’ASSE reçoit Marseille ce dimanche, deux semaines après la rencontre de Ligue 1 entre les deux formations. Les Marseillais ne retrouveront pas Olivier Dall’Oglio, débarqué après la défaite à Toulouse. Laurent Huard est chargé d’assurer l’intérim en attendant l’arrivée du nouvel entraîneur.

Un déplacement à Lyon face à La Duchère

Nous sommes le 19 décembre 2021. L’ASSE est lanterne rouge de Ligue 1 et vient de changer d’entraîneur. Claude Puel a été limogé deux semaines plus tôt après un revers cuisant face à Rennes à domicile. C’est Julien Sablé qui assurait l’intérim pendant que le club stéphanois cherchait son futur coach.

Quelques jours avant le match de Coupe de France face à La Duchère, Pascal Dupraz est nommé entraîneur de l’ASSE. L’ancien technicien de l’ETG a pour mission de sauver le club du Forez, bon dernier de Ligue 1. Avant de commencer cette mission, les Verts doivent battre un adversaire de National 2. Les Lyonnais n’avaient pas remporté le moindre match à domicile avant la venue des Stéphanois.

L’ASSE assure l’essentiel

Les hommes de Pascal Dupraz s’installent rapidement dans le camp de leurs adversaires. Les Stéphanois poussent d’entrée pour ouvrir la marque, à l’image de Wahbi Khazri, qui bute sur le portier lyonnais. Saint-Étienne maîtrise, mais ne parvient pas à se créer de réelles occasions. Stefan Bajic n’est pas vraiment inquiété de son côté et passe un début d’après-midi assez tranquille.

À la 32ᵉ minute, sur une perte de balle des Lyonnais, Khazri sert Nordin. Le joueur formé à l’ASSE croise sa frappe et ouvre le score. Les locaux sont punis après un début de match solide face à une équipe en manque de confiance. En seconde période, les Verts vont passer tout près de faire le break. Arnaud Nordin tarde à frapper et bute sur le portier de La Duchère. Les Lyonnais tenteront ensuite d’égaliser sans se procurer de réelles opportunités. Le score ne bougera plus.

Saint-Étienne s’impose dans le Rhône et se qualifie pour les 16ᵉ de finale. Les Verts retrouvent aujourd’hui les 32ᵉ de finale de la Coupe de France. Cela fait trois ans que les Stéphanois n’ont pas disputé ce tour. Après deux années en Ligue 2, l’ASSE s’était fait éliminer à deux reprises avant l’entrée en lice des clubs de Ligue