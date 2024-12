L'ASSE finit la saison ce dimanche en coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Après trois défaites consécutives en ligue 1, Olivier Dall'Oglio a été limogé. Le nouveau coach arrivera pour la reprise de l'entraînement le 29 décembre. En attendant, voici le onze de départ choisi par coach Huard.

Après avoir affronté l'OM en ligue 1, il y a deux semaines, l'ASSE reçoit à nouveau l'équipe de Roberto De Zerbi à Geoffroy Guichard. Cette fois-ci, une qualification en 32e de finale de Coupe de France en jeu. Dans des dynamiques opposées, les deux équipes ont des objectifs bien différents et des effectifs d'une qualité différente. Les Verts sont donc condamnés à l'espoir ce dimanche. Début du match à 14h45.

Les absences

Pour affronter l’Olympique de Marseille, l’ASSE doit composer avec plusieurs absences notables. Nade reste préservé après sa récente blessure au genou, une mesure de prudence pour éviter tout risque de rechute. De son côté, Boakye, bien qu’en phase de reprise, n’est pas encore apte à reprendre la compétition. Thomas Monconduit, indisponible, s’ajoute à la liste des absents, tout comme Aïmen Moueffek, toujours en délicatesse avec la béquille reçue contre Rennes.

Ben Old est également forfait, la faute à un genou qui le handicape encore. Enfin, Yvann Maçon, en pleine récupération après une opération au genou, n’est pas encore prêt à retrouver les terrains. Ces indisponibilités pèsent lourd sur le groupe stéphanois, qui devra trouver des solutions pour compenser ces absences face à un adversaire de taille. Les Verts misent sur la solidarité et la jeunesse de leur effectif pour relever ce défi et décrocher un résultat positif.

Laurent Huard pourra tout de même compter sur le retour de suspension de Mathieu Cafaro. En effet, l'ailier, expulsé contre Rennes, est de nouveau disponible après avoir purgé ses deux matchs de suspension.

La compo de l'ASSE