Le départ d’Olivier Dall’Oglio, officialisé au lendemain de la défaite à Toulouse, ouvre une nouvelle page à l’ASSE. Alors que l’intérim sera assuré par Laurent Huard, les dirigeants travaillent activement pour désigner celui qui deviendra le 47ᵉ entraîneur des Verts. Une annonce est attendue aux alentours du début de semaine prochaine, après le 32ᵉ de finale de Coupe de France contre Marseille dimanche.

Le limogeage de Dall’Oglio était inéluctable, et l’entraîneur cévenol, conscient de la situation, a accepté de négocier son départ. Le Progrès nous apprend qu'une indemnité estimée à 300 000 euros pour ses six mois restants de contrat, sera versée à ODO. Il quitte le Forez accompagné de son adjoint Grégory Peres. Ce choix stratégique des nouveaux propriétaires de l’ASSE marque le début de la « phase 2 » de leur projet : trouver un technicien capable de transformer le club et d’assurer son maintien en Ligue 1.

Wilfried Nancy, la priorité initiale ?

Parmi les candidats pressentis pour prendre la succession d’Olivier Dall’Oglio, Wilfried Nancy semble incarner une option particulièrement séduisante pour l’ASSE. Actuellement à la tête du Columbus Crew en MLS, où il a remporté le titre en 2023, l’entraîneur français de 47 ans s’est bâti une solide réputation en Amérique du Nord grâce à son style de jeu attractif et sa capacité à maximiser le potentiel de ses joueurs.

Nancy a commencé sa carrière d’entraîneur dans les structures de l’Impact Montréal (devenu CF Montréal), où il a gravi les échelons pour finalement diriger l’équipe première en 2021. Sous sa direction, le club canadien a réalisé sa meilleure saison en MLS en termes de points, établissant un record historique. Cette réussite a permis à Nancy de s’imposer comme l’un des meilleurs techniciens de la ligue nord-américaine.

Son passage à Columbus Crew a confirmé son statut. Il y a instauré un football offensif basé sur la possession et la verticalité, tout en s’appuyant sur un travail méticuleux de développement individuel et collectif. Sa capacité à intégrer les jeunes joueurs tout en maximisant les performances des cadres de l’équipe correspond parfaitement au projet que Kilmer Sports souhaite mettre en place à Saint-Étienne : construire un effectif compétitif tout en valorisant les talents formés au club.

En outre, Wilfried Nancy coche toutes les cases recherchées par les nouveaux propriétaires des Verts. Francophone et parfaitement anglophone, il est capable de naviguer aisément entre les différentes cultures, un atout majeur pour collaborer avec un groupe de dirigeants internationaux. Son affinité avec la data et les approches modernes d'entraînement font également de lui un choix aligné avec la vision de Kilmer.

Problème, si les Verts veulent convaincre Nancy de quitter la MLS pour relever le défi de la Ligue 1, il faut tomber d’accord avec son club actuel. Le coach est sous contrat jusqu'en décembre 2026. Loin d’être un détail…

Eirik Horneland, le norvégien en pole position pour l’ASSE

Parmi les noms évoqués pour succéder à Olivier Dall’Oglio, celui d’Eirik Horneland est en pole à en croire l’Equipe. Relativement méconnu en France, cet entraîneur norvégien de 49 ans pourrait incarner une véritable rupture pour l’ASSE. Horneland a récemment démissionné de son poste au SK Brann, club avec lequel il a obtenu des résultats remarquables en Eliteserien (première division norvégienne). Il y est reconnu pour son approche moderne du football.

Le technicien a marqué les esprits en menant deux fois son équipe à la deuxième place du championnat de Norvège, tout en atteignant les barrages de la Ligue Europa Conférence (C4). Ces performances sont d’autant plus impressionnantes qu’il a également su développer bon nombre de ses joueurs.

Un atout majeur d’Horneland réside dans sa maîtrise parfaite de l’anglais, un critère important pour communiquer avec les nouveaux propriétaires du club. Il débarquerait à l’ASSE accompagné de son adjoint, Hassan El-Fakiri. L’ancien latéral passé par l’AS Monaco est francophone. Un autre point fort pour le norvégien.

Bien qu’il n’ait jamais entraîné en Ligue 1, Horneland pourrait apporter une perspective nouvelle au club stéphanois, avec des idées rafraîchissantes issues du football scandinave. Ce choix audacieux marquerait un véritable tournant pour les Verts, en rupture avec les profils plus classiques envisagés ces dernières années. L’Equipe précise que l’arrivée d’Eirik Horneland pourrait sérieusement s'accélérer jeudi.

D’autres candidats en embuscade !

Zoumana Camara, ancien défenseur de l’ASSE, figure aussi parmi les candidats pour succéder à Olivier Dall’Oglio. Passé par des clubs prestigieux comme l’Inter Milan, Leeds, et le PSG, où il a terminé sa carrière en 2015, Camara possède une riche expérience de joueur et une solide connaissance de la Ligue 1. Depuis sa reconversion, il s’est imposé comme un formateur de qualité. Adjoint de Blanc, Emery, et Tuchel au PSG, il a ensuite dirigé les U19, se distinguant par sa pédagogie et sa capacité à faire progresser les jeunes. Libre depuis cet été, Camara ambitionne de franchir un cap en devenant entraîneur principal en Ligue 1. Il connaît très bien Loïc Perrin, directeur sportif des Verts.

D'autres noms ont aussi été évoqués. Celui d'Habib Beye, qui a évidemment proposé ses services aux dirigeants stéphanois, est forcément sur la table. Mais il semblerait que l'ancien coach du Red Star parte de loin. Nous sommes également en mesure de vous révéler que Philippe Montanier avait été sondé il y a quelques semaines. Les Verts ont anticipé et des contacts ont en effet été initiés avec des coachs depuis plus de deux mois, preuve de l'instabilité de la position dans laquelle se trouvait Dall'Oglio. Ayant déjà travaillé avec beaucoup de data à Toulouse et connaissant la Ligue 1, le nom de Montanier avait logiquement été cité en interne. Reste à savoir s'il s'agit d'une piste toujours d'actualité pour l'ASSE.

Nancy, Horneland, Camara, Beye, Montanier...? La décision finale sera en tout cas cruciale pour l’avenir des Verts, en quête de stabilité et de renouveau.