L’ASSE réalise un sans-faute en ce début de saison 2026-2027. Face à Grenoble, les Verts ont maîtrisé leur sujet de bout en bout pour livrer leur prestation la plus aboutie depuis la reprise. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Le rouleau compresseur stéphanois est lancé : trois rencontres pour autant de victoires. Dix buts marqués et seulement un encaissé. Les hommes de Ian Cathro ont imposé leur diktat d'entrée.

L'ASSE monte d'un cran grâce à son plan de jeu

Contre des Isérois timides en ce début de saison, ils sont encore un peu plus montés en puissance en s'imposant quatre buts à zéro.

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La clé réside surtout dans la justesse et l'assimilation express du système de Ian Cathro, détaille Timothée Maymon, journaliste et chroniqueur pour Peuple Vert. En asphyxiant l'adversaire dès la relance, l'ASSE impose un rythme que peu d'équipes parviennent à soutenir.

"Ce système te permet vraiment de museler le milieu de terrain adverse et de le mettre sous une étreinte terrible, de récupérer des ballons et de te projeter rapidement. C'est un jeu qui me plaît", confie le journaliste.

L'ASSE ÉCRASE Grenoble (4-0) et survole (pour l'instant) la Ligue 2 + Point mercato