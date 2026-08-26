L’ASSE réalise un sans-faute en ce début de saison 2026-2027. Face à Grenoble, les Verts ont maîtrisé leur sujet de bout en bout pour livrer leur prestation la plus aboutie depuis la reprise. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.
Le rouleau compresseur stéphanois est lancé : trois rencontres pour autant de victoires. Dix buts marqués et seulement un encaissé. Les hommes de Ian Cathro ont imposé leur diktat d'entrée.
L'ASSE monte d'un cran grâce à son plan de jeu
Contre des Isérois timides en ce début de saison, ils sont encore un peu plus montés en puissance en s'imposant quatre buts à zéro.
La clé réside surtout dans la justesse et l'assimilation express du système de Ian Cathro, détaille Timothée Maymon, journaliste et chroniqueur pour Peuple Vert. En asphyxiant l'adversaire dès la relance, l'ASSE impose un rythme que peu d'équipes parviennent à soutenir.
"Ce système te permet vraiment de museler le milieu de terrain adverse et de le mettre sous une étreinte terrible, de récupérer des ballons et de te projeter rapidement. C'est un jeu qui me plaît", confie le journaliste.
Mais rien n'est fait pour autant. "Nous avons affronté trois équipes faibles, rappelle le journaliste. Grenoble était faible aussi ; ils n'ont existé que dix minutes en milieu de deuxième période."
Pour autant, dominer des équipes réputées plus faibles n'assure en rien une victoire facile. "Lorsque tu as face à toi un adversaire faible, il faut savoir le battre, et le battre avec la manière et avec le nombre de buts. Nous en avons marqué dix depuis le début de la saison. C'est bien la preuve que même si tu joues contre des équipes moyennes, tu sais les battre correctement et sans te faire peur."
L'ASSE à l'épreuve des premiers véritables tests
Après ce début de saison en apothéose, les prochaines échéances feront figure de véritables tests pour les joueurs. "J'ai hâte d'une part du prochain match à Dijon, parce qu'il y aura peut-être un peu plus de répondant", analyse Timothée Maymon.
Ce sont surtout la réception de Montpellier puis le déplacement à Metz qui permettront d'entrevoir le niveau réel des Verts. "Là, cela va nous permettre de nous fixer sur ce que nous valons réellement. Et puis je suis curieux de voir ce qui se passera le jour où un entraîneur trouvera la parade à ce fameux 4-2-2-2 et à ce milieu à quatre en carré, qui est assez novateur et très dérangeant pour l'adversaire."
Le plus dur reste à faire pour les Stéphanois. Confirmer ce départ en fanfare et prouver, dès le déplacement à Dijon, que cette mécanique bien huilée peut tenir le choc face à une vraie opposition.
L'ASSE ÉCRASE Grenoble (4-0) et survole (pour l'instant) la Ligue 2 + Point mercato