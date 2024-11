Ce samedi, l’ASSE a réalisé une belle opération lors de la 12ème journée de Ligue 1. Alors que beaucoup de concurrents directs au maintien s’affrontaient, les Verts ont battu Montpellier. Derniers du championnat, les héraultais pouvaient revenir à égalité de points avec l’ASSE. Les Verts ont donc pris 6 points d’avance sur un concurrent direct. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se montrent désormais plus solides défensivement depuis plusieurs semaines.



Un succès précieux

Défaits à Lyon, 2 semaines plus tôt, les Verts devaient se relancer face à la lanterne rouge du championnat. Dans un match peu passionnant, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont réussi à l’emporter sur la plus petite des marges. Solide défensivement en concédant peu d’occasions nettes, l’ASSE s’est imposée 1-0. Sur une relance manquée par les visiteurs, Benjamin Bouchouari a marqué d’une superbe reprise de volée de l’extérieur de la surface.

Les hommes de Jean Louis Gasset accusaient un retard de 3 points sur les Verts avant le match. Vainqueurs de Brest avant la trêve, les montpelliérains voulaient lancer une série positive. Le MHSC reste finalement dernier de Ligue 1 avant d’affronter Lille, Lens et Nice avant la trêve hivernale.

L’ASSE plus solide sur le plan défensif

Après un début de saison difficile, l’ASSE encaisse moins de buts depuis le retour de la trêve d’Octobre. Les Verts avaient encaissés 15 buts entre la 3ème journée et la 7ème journée. Cette période avait notamment été marquée par les déroutes à Brest (4-0) et à Nice (8-0). Les hommes d’Olivier Dall’Oglio en ont encaissé 7 depuis la 8ème journée soient en autant de rencontres que sur la période précédemment citée.

Ce samedi face à Montpellier, Gautier Larsonneur a effectué son 3ème clean sheet de la saison. Le second consécutif a domicile, après Strasbourg (2-0), 3 semaines plus tôt. Le portier stéphanois doit beaucoup a sa défense qui se montre moins friable. Face au MHSC, les Verts ont pourtant aligné Yunis Abdelhamid, que beaucoup considèrent comme le maillon faible de cette défense. Le marocain a réalisé une prestation solide en l’absence de Mickaël Nadé. Depuis plusieurs semaines, Olivier Dall’Oglio a mis l’accent sur sa volonté d’être solide défensivement. Une solidité qui sera à confirmer lors des 2 prochaines rencontres ou l’ASSE sera opposée à Rennes et Marseille.