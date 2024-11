Ce week-end du 23-24 novembre marquait la 12ᵉ journée de ligue 1. Tour des stades des différents résultats du week-end.

Monaco 3-2 Brest

Les deux équipes avaient à cœur de bien préparer leur semaine européenne. Akliouche est l'auteur d'un doublé et Golovin a inscrit l'autre but monégasque alors que les brestois ont marqué grâce à Ajorque et Abdallah. Les monégasques sont toujours seconds de ligue 1 et s'accrochent à la course folle en tête du championnat.

PSG 3-0 Toulouse

Le club de la capitale a été sans pitié pour les violets. En effet, Joao Neves, Vitinha et Beraldo offrent ce large succès aux parisiens. Les joueurs de Luis Enrique sont en tête du championnat de ligue 1 avec 32 points et restent invaincus cette saison.

Lens 1-3 Marseille

Plus à l'aise à l'extérieur, l'OM a une nouvelle fois confirmé cette tendance. Grâce à des buts de Rongier, Luis Henrique et Hojbjerg contre un but de Fulgini, les marseillais ont ramené trois points du stade Bollaert. Les joueurs de De Zerbi pointent à la 3e place.

ASSE 1-0 Montpellier

L'ASSE s'est imposée 1-0 dans le match de la peur. Dans un match peu emballant, Benjamin Bouchouari a été l'un des seuls éclairs de ce match avec un but superbe d'une reprise de volée à l'entrée de la surface. Les Verts s'imposent et s'offrent une quatrième victoire cette saison, tous à domicile.

Reims 1-1 Lyon

Après une première période en faveur des Gones, Rayan Cherki ouvre le score et permet à l'OL d'être devant à la mi-temps. Le second acte est en faveur des rémois et Oumar Diakhité va remettre les deux équipes à égalité. Les deux clubs se quitteront sur ce score !

Lille 1-0 Rennes

Lille, qui préparait également la Ligue des champions, s'est imposé face à Rennes grâce à un but d'Edon Zhegrova. L'équipe de Sampaoli a montré des progrès dans le jeu mais l'équipe de Génésio a logiquement obtenu un succès qui les place à la 4e place du championnat.

Nantes 0-2 Le Havre

Dans un match rocambolesque marqué par un arrêt de la rencontre en toute fin de match pour envahissement de terrain des supporters, le HAC s'impose à la Beujoire et sort de la zone rouge. Nantes est le nouveau barragiste à l'issue de cette 12e journée.

Auxerre 1-0 Angers

Dans le match des promus, Auxerre a inscrit le seul et unique but de la rencontre par son buteur Hamed Traore (90+3). Les bourguignons confirment leur bon début de saison et se hissent à la 6e place du classement.

Nice 2-1 Strasbourg

Strasbourg offre un beau visage à Nice. Cette belle prestation est conclue par une ouverture du score de la part de Dilane Bakwa. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Les niçois reprennent la seconde période d'un autre pied. Melvin Bard égalise à la 55e minute. Les aiglons vont même passer devant sur un but CSC gag ! 2-1 c'est le score final pour le match de clôture de cette 12e journée !

Classement de la ligue 1