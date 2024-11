Les Verts viennent de battre Montpellier de week-end dans le Chaudron lors de la 12ème journée de Ligue 1. La prochaine rencontre de l’ASSE au Stade Geoffroy Guichard sera face à l’Olympique de Marseille. Si l’OM est pour l’heure la meilleure équipe du championnat a l’extérieur, ils seront privés d’un élément majeur à Saint-Étienne. Les supporters phocéens viennent d’être interdits de déplacement le 8 décembre prochain.

Les marseillais interdits depuis plusieurs années

Saint-Étienne - Marseille est une affiche historique de Ligue 1. Ces 2 grands clubs de l’histoire du football français vont de retrouver, 2 ans et demi après leur dernière confrontation. Lors de cette dernière, les phocéens avaient étés privés de leurs supporters. Lors de la saison 2019-2020, des affrontements avaient eu lieu entre les marseillais et les stéphanois. Ces incidents avaient valu l’intervention des forces de l’ordre et surtout cela avait décalé le coup d’envoi de la rencontre. Les marseillais avaient alors étés renvoyés dans les Bouches du Rhône. La dernière venue des supporters de l’OM dans le Chaudron remonte donc à janvier 2019. Les Verts s’étaient alors imposés 2-1.

Des débordements en marge d’ASSE-MHSC ce week-end

Avant la rencontre entre l’ASSE et Montpellier ce samedi, les supporters des 2 camps se sont affrontés à proximité du Kop Nord. Le préfet de la Loire a alors décidé de renvoyer les Montpelliérains chez eux sans qu’ils puissent entrer dans le parcage. Certains d’entre eux auraient effectué le voyage munis de barres de fer. Ces affrontements ont nécessité l’intervention des autorités.

L’OM à nouveau privé de ses supporters face à l’ASSE

L’ASSE accueillera l’OM le Dimanche 8 décembre à 20h45 pour clore la 14ème journée de Ligue 1. La rencontre se déroulera une nouvelle fois sans les supporters marseillais. RMC Sport nous apprend que la préfecture de la Loire a signé cet arrêté avant la rencontre face à Montpellier. Les autorités ont classé ce match à haut risque avec une note de 4 sur 5. L’Olympique de Marseille sera privé de parcage pour la 4ème fois consécutive au Stade Geoffroy Guichard.