Quelques heures après la nouvelle relégation de l'ASSE en Ligue 2, les langues se délient, et les coulisses de cette saison ratée se dévoilent petit à petit. Dans une nouvelle vidéo, Romain Molina revient sur les satisfactions et déceptions de la saison écoulée, et évidemment s'attarde sur le cas Saint-Étienne. La tableau n'est pas reluisant.

Romain Molina : « L'ASSE ils disent : « Nan mais c’est bon on a appris. De toute façon on va être bien en Ligue 2 parce qu’on va tout de suite remonter, ça va nous permettre de remonter ». Le club est en lambeaux à l’intérieur : dans les bureaux et tout, il y a une ambiance exécrable, les propriétaires le savent, ne font rien, comme ils n’ont rien fait. »

"L'ambiance délétère en interne, elle se ressent aussi dans le vestiaire"

« On a un grand propriétaire Larry Tanenbaum qui a quand même sorti la phrase la plus incroyable : « de toute façon on n’a pas besoin de l’argent des droits TV », donc en gros j’ai l’argent. Mais ne dis pas ça dans le football Larry, tu dis ça dans le football, il y a des gens qui vont arriver qui vont se dire : *il roucoule comme un pigeon*, on va arriver, on va te mettre des transferts de mecs de Serbie de 3/4 millions ou d’autres qui n’ont pas joué. Saint-Étienne c’est exécrable parce que les investissements qui ont été réalisés, plus de 20M, à l’extérieur c’est la pire équipe du championnat, ça te montre que ce club sans son public ne serait même pas en Ligue 1. »

« L’ambiance délétère qu’il peut y avoir en interne, elle se ressent aussi dans le vestiaire qui ne vit pas trop, on ne comprend pas les choix… Personne ne comprend quelque chose à ce que fait Kilmer, personne. Alors oui par contre on fait de la communication avec les ultras… C’est de la com. Parce que si tu parles du bilan c’est catastrophique. Cette arrogance de dire « non mais on va remonter ». En off, ils disent ça depuis des semaines. »

« Alors on va tempérer, parce que vu les problèmes économiques de certains, ça se trouve qu’ils seront en Ligue 1 l’année prochaine, c’est pas forcément dit. »