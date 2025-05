Invité sur la chaîne L’Équipe, Jérôme Alonzo a livré une analyse sans filtre sur la relégation de l’ASSE après la défaite 2-3 contre Toulouse. L’ex-gardien pointe du doigt un mercato raté, une stratégie floue et des choix de coaching inadaptés.

Un an après avoir retrouvé la Ligue 1, l’ASSE replonge déjà en Ligue 2. Un échec cuisant, jugé "logique" par Jérôme Alonzo. L’ancien gardien des Verts n’a pas mâché ses mots sur le plateau de L’Équipe 21. Selon lui, les carences évidentes de l’effectif n’ont pas été corrigées lors du mercato hivernal : "Tu n’as rattrapé aucune des lacunes que tu as constatées entre août et décembre."

Revenus dans l’élite avec un effectif limité, les Stéphanois n’ont jamais véritablement pu hausser leur niveau. Aucun renfort structurant n’est venu combler les faiblesses identifiées : manque d'équilibre, absence de patrons dans le cœur du jeu, et une défense catastrophique. Résultat, le club a sombré dans une spirale négative sans jamais trouver de solutions crédibles. Une faute grave de la direction selon Alonzo : "Les Verts sont faibles mais j’en veux aussi aux dirigeants."

Un plan de jeu déconnecté du terrain, signé Horneland

La charge ne s’arrête pas là. Arrivé en cours de saison pour remplacer Olivier Dall'Oglio, Eirik Horneland est lui aussi ciblé. S’il dispose d’une belle réputation en Norvège, son approche n’a jamais pris avec cet effectif limité. "Est-ce que tu mets ton plan de jeu par rapport à ton effectif ou par rapport à tes idées quand t’es en fin de saison ?", interroge Alonzo.

Le style Horneland, basé sur un pressing haut et des transitions rapides, exigeait un engagement et une condition physique que les Verts n’ont pas pu assumer. En pleine lutte pour le maintien, le technicien aurait peut-être dû adapter ses principes au contexte dramatique de l’ASSE. En persistant dans une logique "idéologique", il a peut-être précipité la chute.

Une direction absente et un fiasco annoncé

Au cœur du réquisitoire de Jérôme Alonzo, une question résonne : "Les dirigeants, où sont-ils ?". Depuis plusieurs mois, le silence du board est assourdissant. Aucune communication claire, pas de cap visible, des choix sportifs discutables, et une instabilité chronique à tous les étages. La relégation apparaît ainsi comme l’aboutissement d’un déclin structurel.

Derrière l’émotion, Alonzo dresse un constat froid : "La relégation est logique. C’est un fiasco." L’ASSE, club mythique du football français, paie ici le prix d’années d’errements, de décisions suprenantes et d’un manque criant de connaissances. Pour espérer rebondir, le club devra repenser en profondeur son projet, de la gouvernance jusqu’au terrain.