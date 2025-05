La réserve de l'ASSE se déplace à Macon pour le dernier match de la saison pour y affronter l'UF Maconnais qui les avait battu à l'aller (3-1). Entre deux équipes qui ne jouent plus rien, le match promet d'être ouvert. Les Verts peuvent s'offrir le top 5 en cas de victoire et de contre-performance de Thonon Evian Grand-Genève. Résumé de cette rencontre jouée à 18h ce samedi.

Sylvain Gibert est toujours invaincu depuis sa prise de fonction comme coach principal. Avec trois victoires et deux nuls, il compte bien finir sa saison invaincu et pour cela, il ne fallait pas perdre aujourd'hui.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Kinunga, Ndiaye, J. Mouton, Makhloufi - Cateland, Fall, Gadegbeku - Agesilas, Mayilla, El Jamali.

Sont entrés en jeu : Toure, Dodote, Mimoun, Cheikh, Tatuszka.

Résumé de la rencontre

Dans ce match sans véritable enjeu pour les deux équipes, le match va offrir un scénario simple. Les locaux vont ouvrir le score à l'heure de jeu par l'intermédiaire de leur latéral droit, Arnaud Farras. Malgré les cinq changements, l'ASSE ne renversera pas le sort de cette rencontre et s'offriront une seconde défaite contre cette même équipe. Pour le dernier match, les joueurs de Sylvain Gibert s'inclinent donc 1-0 et concluent leur saison à la 8e place de cette poule I de national 3.

Dans une poule relevée et difficile, l'ASSE s'offre donc un maintien confortable et jouera la saison prochaine à nouveau à cet étage. L'occasion pour nos jeunes joueurs de poursuivre leur apprentissage. De nouveaux visages viendront composer cet effectif. Pour rappel, Kinunga et Cateland ont joué leur dernier match sous le maillot Vert, tout comme Antoine Gauthier, El Hadji Dieye, Mathys Saban et Kenzo Kies qui quitteront le club en juin prochain. On souhaite bonne chance à tous ces garçons dans leur nouvelle aventure.

