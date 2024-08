Première recrue de l’ère Kilmer Sport, Yunis Abdelhamid porte la tunique verte depuis le 5 juillet dernier. Le défenseur de 36 ans a déjà disputé deux rencontres officielles avec l’ASSE cette saison.

Saint-Étienne a connu des meilleurs débuts de saison. Défaits face à Monaco, puis à domicile face au HAC, les Verts devront prendre les trois points ce week-end face au Stade Brestois pour lancer une série. Débarqué dans la peau d’un capitaine, Yunis Abdelhamid rejoindra sa sélection dans quelques jours.

Début mitigé avec l’ASSE

Yunis Abdelhamid a signé à l’ASSE en juillet dernier avec de l’expérience dans ses valises (219 matchs disputés en Ligue 1). Capitaine incontournable du Stade de Reims, le défenseur est très souvent loué pour ses qualités de leadership.

Abdelhamid a disputé la majorité des matchs amicaux de la préparation estivale. Mais le Stéphanois peine à diriger la défense d’une main de maître depuis le début de la saison. D’abord jugé responsable sur le but de Minamino, le défenseur de 36 ans n’est pas non plus innocent sur le second but Havrais. Yunis Abdelhamid ne montre en effet pas son meilleur visage depuis le début de la saison.

La charnière centrale ne cesse d’être remise en question ces derniers jours. « Je pense qu’on peut faire beaucoup mieux que ça, défensivement comme offensivement. Avanace Olivier Dall’Oglio en conférence de presse. « Il y a eu beaucoup de dépense d’énergie, on a su s’approcher du but, on a eu des occasions, mais on a manqué de tranchant devant le but adverse. »

Abdelhamid convoqué avec le Maroc

Le Maroc de Walid Regragui disputera les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas a dévoilé en conférence de presse la liste des 26 joueurs retenus pour la compétition.

Yunis Abdelhamid a ainsi été retenu et défiera le Gabon et le Lesotho les 6 et 9 septembre prochains, durant la trêve de septembre.. Le défenseur a déjà disputé 15 rencontres avec sa sélection depuis le début de sa carrière, et son dernier match remonte à janvier 2024 face à la Zambie.