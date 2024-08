Battue à Monaco (1-0) le week-end dernier, l’ASSE retrouvait la Ligue 1 à Geoffroy-Guichard ce samedi 24 août. Inquiétants, les Stéphanois se sont une nouvelle fois inclinés face au Havre (0-2) et démarrent très mal la saison. Après la rencontre, Dylan Batubinsika et Yunis Abdelhamid se sont exprimés. La charnière centrale de l’ASSE espère une réaction à Brest.

Abdelhamid impliqué sur le deuxième but havrais

En concédant un corner évitable après un long dégagement havrais, Yunis Abdelhamid a bien malgré lui offert la possibilité au Havre de doubler la mise. Une occasion qu’Arouna Sanganté, le capitaine Normand, ne s’est pas prié de convertir. Un but du break qui a tué les espoirs de l’ASSE. Après la rencontre, le capitaine des Verts s’est exprimé au micro de France Bleu.

« Très déçu. On avait bien préparé ce match. Je pense qu’on était, sans avoir une grande maîtrise, plutôt bien dans le match. Mais on s’est fait un peu peur… C’est ça la Ligue 1, quand vous avez la possibilité d’ouvrir le score et que vous ne le faites pas, vous êtes puni. Un penalty, un corner… C’est le football, tout simplement. Je suis déçu pour les gars parce que l’état d’esprit était présent. Maintenant ça ne suffit pas, il faut élever le niveau techniquement, être plus juste dans les 30 derniers mètres pour faire la différence face à des concurrents directs pour le maintien. Il va vite falloir apprendre et rectifier le tir pour tenter de marquer et l’emporter sur les prochains matches. »

(Sur les kops fermés et l’ambiance du soir). « C’est sur qu’on a besoin d’un stade plein. On connaît la force du public ici. Aujourd’hui, malgré tout, les supporters ont poussé. Il faut qu’on les emmène avec nous en faisant preuve de plus d’agressivité. Il faut être plus fort techniquement parce que même en posant le jeu, on a fait des erreurs qui ont gâché nos actions. On reste positif. Il faut passer à autre chose malgré la déception. Chaque match à son histoire et il faut travailler avant Brest. Si on avait gagné, peu importe la manière, on aurait vu des points positifs. Là, on perd, donc oui on est passé à côté. Il faut relever la tête à l’extérieur le week-end prochain contre Best et ensuite à domicile face à Lille. On doit doit faire de Geoffroy-Guichard une forteresse imprenable. »

Son compère de la charnière pointe un manque de réalisme flagrant

À côté de Yunis Abdelhamid pour la deuxième de suite, Dylan Batubinsika a lui pointé un manque de réalisme offensif criant. Si personne ne triche, l’international Congolais attend plus de son équipe.

« Je pense qu’il a manqué de réalisme. On avait l’état d’esprit qu’il fallait. On a fait les efforts. Mais à des moments clés, on n’a pas su être au rendez-vous. Je pense aux coups de pied arrêtés où on a été sanctionné et mis en danger à plusieurs reprises. Et nous, dans les derniers 30 mètres, on n’a pas su mettre la balle au fond alors qu’on a eu des occasions. Même si l’équipe adverse aussi avait des occasions. On avait de quoi marquer au moins un but. Peut-être qu’il nous a manqué de la force pour pouvoir aller les chercher en deuxième. Ou peut-être prendre l’avantage en première mi-temps.

On a eu quelques situations, je pense, à la fin de la première mi-temps, où on a la tête de Cafi qui peut faire but aussi. Du coup, on a eu des occasions. On n’a pas été tueurs. C’était un retour dans l’élite, dans un demi-chaudron. On n’avait pas nos kops alors qu’on sait qu’ils nous donnent beaucoup de voix, qu’on a besoin d’eux. On sait que dans les prochains matchs, ils seront là et on va tout faire pour les rendre heureux. Le prochain déplacement à Brest, c’est déjà important ? Oui, c’est important. Après, on part en trêve internationale, je crois. Du coup, ce serait bien de prendre nos premiers points à ce moment-là pour partir l’esprit tranquille et pouvoir travailler pendant les deux semaines de trêve. On prend jour après jour, match après match. On va se préparer bien cette semaine pour pouvoir être au rendez-vous samedi prochain. »