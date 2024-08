Le mercato vit ses dernières heures. Ce soir à 23 heures. Il fermera ses portes. L’ASSE cherche encore à se renforcer, mais également à dégraisser.

L’ASSE à la peine pour dégraisser

Du côté des départs, le joueur le plus proche de la sortie se nomme Mahmoud Bentayg. Présent, depuis le début de semaine en Égypte, le latéral gauche a déjà passé sa visite médicale. Sauf retournement de situation, il devrait parapher son prêt dans la journée avec le club de Zamalek.

Thomas Monconduit est également indésirable du côté du Forez. Le Progrès nous annonce ce matin que ce dernier est actuellement blessé, de quoi compliquer son départ encore un peu plus.

Quant à Benjamin Bouchouari, bien qu’il ait été pisté en Italie, en Espagne, et par le Paris FC, il reste pour l’heure dans le Forez. Une solution est activement recherchée pour éviter une situation aussi compliquée pour le club que pour le joueur.

Si Louis Mouton et Anthony Briançon auraient pu quitter la Loire, il n’en sera rien, sauf retournement de situation. De retour de prêt, Louis Mouton souhaite tenter sa chance dans son club formateur en Ligue 1. De son côté, l’ancien capitaine des Verts, devrait également rester à Saint-Etienne.

Enfin, Lamine Fomba ne suscite que peu d’intérêt. Son salaire et son état de forme restent des freins importants.

Un buteur espéré !

Dans le sens des arrivées, les Verts espèrent toujours renforcer leur ligne d’attaque. Si la priorité était bien, Mohamed Bamba, la situation s’avère compliquée. La concurrence est rude avec des clubs espagnols et anglais sur le dossier. Saint-Etienne part de très loin. Lorient se veut intransigeant et gourmand pour ce jeune joueur talentueux. 15 millions d’euros sont espérés.

Patson Daka, attaquant de Leicester, a également été évoqué par 90Football. Si son profil est très intéressant, le joueur est actuellement blessé, de quoi poser questions.

Andy Delort reste une option possible pour les Verts. L’attaquant expérimenté demeure dans l’inconnu concernant son avenir. Montpellier peine à trouver les leviers financiers pour valider son arrivée. Une opportunité pour l’ASSE ? Il pourrait être une option pour les dirigeants stéphanois.

De notre côté, on nous indique qu’une autre piste est actuellement étudié à l’étranger. L’ASSE veut à tout prix recruter un nouvel attaquant.

La journée s’annonce encore particulièrement mouvementée. La dernière de ce mercato.