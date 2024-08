Saint-Étienne a rendez-vous en Bretagne ce week-end pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Les Verts affronteront le Stade Brestois ce samedi à 17 h. Eric Roy s’est exprimé sur l’état de ses troupes.

Défaits à deux reprises face à Monaco (1-0) et pour la réception du Havre, les hommes d’Olivier Dall’Oglio auront à cœur de connaître leur première victoire de la saison.

L’ASSE sans Ben Old ce weekend

Olivier Dall’Oglio s’est exprimé sur l’état de ses troupes ce jeudi en conférence de presse. Le technicien a annoncé devoir composer avec plusieurs absences, en plus des joueurs poussés vers la sortie. Bentayg devrait rallier l’Égypte, Bouchouari, Briançon et Monconduit sont quant à eux poussés vers la sortie. Ce dernier n’a d’ailleurs toujours pas été convoqué par le coach Stéphanois.

Olivier Dall’Oglio : « Ben Old s’est blessé face au HAC au niveau de l’adducteur et manquera le déplacement. On enregistre des retours avec Aïmen Moueffek qui a fait sa première semaine entière avec le groupe, et pour qui ça va plutôt pas mal. Pierre Cornud a pu également s’entraîner avec nous, il ne sera pas à 100% mais ça commence à être intéressant. »

Groupe complet pour la 3e journée de Ligue 1

Qualifié pour la Ligue des champions après une saison 2023-2024 réussie, Brest se révèle pourtant en grande difficulté depuis la reprise. Une lourde défaite 1-5 face à l’Olympique de Marseille en ouverture, puis face à Lens (2-0) à l’extérieur. Les joueurs d’Eric Roy devront prendre les trois points pour se sortir de la dernière place du championnat. « On fait tout pour bien travailler à la réception de l’ASSE. A annoncé le coach Brestois en conférence de presse, avant de rajouter : « On a envie de démarrer notre championnat et de débloquer notre compteur. »

Le coach est revenu par la suite sur l’effectif à sa disposition : « Hormis Hianga’a Mbock et Pierre Lees-Melou, qui a comme je l’avais évoqué un rendez-vous médical le 3 septembre, tout le monde est sur le pont pour la réception de Saint-Etienne. »