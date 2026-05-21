À quelques jours du barrage entre l’ASSE et Nice, les débats s’intensifient autour de cette double confrontation capitale. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo et Florent Gautreau ont livré leur analyse sur un duel qui pourrait bien tourner à l’avantage des Verts.

L’AS Saint-Étienne connaît désormais son adversaire pour le barrage d’accession. Les Verts défieront Nice dans une confrontation très attendue, avec un contexte particulier qui semble nourrir l’optimisme de certains observateurs. Mercredi soir, dans l’émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo et Florent Gautreau ont longuement évoqué cette affiche entre l’ASSE et le club azuréen.

Pour Daniel Riolo, le contexte psychologique pourrait clairement peser dans la balance en faveur des Stéphanois. Le journaliste estime que l’environnement niçois est loin d’être serein à l’approche de cette échéance décisive.

Daniel Riolo pointe le contexte niçois

Le chroniqueur de RMC n’a pas caché ses doutes concernant la stabilité actuelle du Gym. Selon lui, l’ASSE pourrait profiter d’un climat bien plus favorable autour de son projet sportif.

Daniel Riolo a ainsi déclaré : « Si l'ASSE est carrée dans sa tête et se prépare correctement, ils ont un avantage mental car de l'autre côté c'est le bordel, ça part dans tous les sens. Il y en a certains, ils doivent se demander où est-ce qu'ils vont partir. Un mec comme Wahi, il va partir avec sa sélection, il faut que je quitte ce club parce que ça ne va pas. Je me suis montré un peu, il faut vite que je trouve une porte de sortie. Alors qu'en face, il y a le nouvel actionnaire. S'il y a un projet qui tient la route... même s'ils ont dit que ce n'était pas vital de monter cette année, ça reste l'objectif numéro 1. »

Des propos qui mettent en avant la stabilité retrouvée de l’ASSE depuis l’arrivée du nouveau projet sportif. Malgré une saison parfois irrégulière, les Stéphanois semblent avancer avec davantage de sérénité que leur futur adversaire.

Florent Gautreau évoque un barrage favorable à l’ASSE

De son côté, Florent Gautreau s’est attardé sur les conditions particulières de ce barrage. Entre le huis clos prévu au match retour et la fatigue potentielle des Niçois, le journaliste estime que la Ligue 2 bénéficie enfin d’un contexte un peu plus équilibré.

Florent Gautreau a expliqué : « Sur le barrage, il y a un rééquilibrage car d'habitude c'est fait pour la Ligue 1. C'est un fonctionnement anti-Ligue 2 pour une ligue fermée. Il se trouve que là, c'est l'arroseur arrosé. C'est un avantage de recevoir au retour mais là ça sera à huis clos. Nice a d'autres objectifs parce que la finale a été décalée au vendredi soir. C'est un rééquilibrage en faveur de la Ligue 2 bienvenu. Il y a la récupération aussi parce que Saint-Étienne disait avant le match qu'il voulait Nice car ils auraient plus de récupération après leur match contre Rodez. C'est un rééquilibrage bienvenu par rapport à la Ligue 2 qui est quand même mal lotie dans cette histoire. Je pense que pour Nice, ça peut être catastrophique cette fin de saison. »

L’ASSE avance donc vers ce barrage avec plusieurs éléments favorables sur le papier. Entre une dynamique psychologique plus positive, une meilleure récupération et un contexte compliqué du côté niçois, les Verts auront une réelle carte à jouer pour retrouver la Ligue 1.