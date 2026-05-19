L’ASSE voit l’un de ses jeunes éléments poursuivre sa progression sur la scène internationale. Arrivé dans le Forez il y a seulement quelques mois, ce défenseur de 19 ans continue de gagner en visibilité.

L’AS Saint-Étienne continue de miser sur sa jeunesse. Alors que plusieurs talents du centre de formation tentent de se faire une place dans les différentes catégories stéphanoises, certains commencent également à attirer l’attention à l’international.

C’est le cas d’un jeune défenseur arrivé récemment chez les Verts. Aperçu ces dernières semaines avec les U19 Nationaux mais aussi partiellement en National 3, le joueur poursuit son développement dans un environnement réputé exigeant. Ses performances et son potentiel ne passent visiblement pas inaperçus.

Dans les prochaines semaines, il aura l’occasion de vivre une nouvelle expérience importante dans sa jeune carrière. Un rendez-vous qui pourrait lui permettre de prendre encore davantage d’épaisseur.

Razik Nedder surveille les jeunes de l'ASSE

Cette convocation possède aussi une saveur particulière pour l’ASSE. À la tête de cette sélection, on retrouve en effet un visage bien connu du club : Razik Nedder.

Ancien entraîneur des équipes de jeunes stéphanoises, Nedder poursuit désormais son parcours sur la scène internationale. Habitué à travailler avec les jeunes talents, il continue de suivre de près certains profils issus ou passés par Saint-Étienne.

Oussama Benkou convoqué avec l’Algérie U20

Le joueur concerné est Oussama Benkou. Le défenseur de 19 ans né en 2007 rejoindra la sélection U20 de l’Algérie du 1er au 9 juin prochain à Alger pour un rassemblement selon le site officiel stéphanois.

Déjà habitué aux rassemblements avec les jeunes sélections algériennes, Benkou poursuit donc son parcours international avec les Fennecs. Une belle reconnaissance pour celui qui tente actuellement de s’imposer sous les couleurs de l’ASSE.

Cette expérience pourrait représenter une étape importante dans sa progression, alors que le club stéphanois reste particulièrement attentif au développement de ses jeunes joueurs.