À la lutte pour obtenir son maintien, l'ASSE doit composer avec de nombreuses absences. Aimen Moueffek peine à faire son retour, tandis qu'Yvann Maçon enchaine les pépins physiques. Ben Old, blessé depuis octobre dernier, se rapproche d'un retour sur les terrains.

Le joueur de l'ASSE out plusieurs mois

De retour dans le forez après une sélection intense, le Néozélandais subissait une entorse au genou. "L'’ailier sera indisponible entre quatre et six mois.", annonçait alors le club du Forez. Un véritable coup d'arrêt pour Ben Old, qui montait pourtant en puissance semaine après semaine. En six rencontres, il s'était imposé comme l'un des éléments les plus dangereux de l'effectif d'Olivier Dall'Oglio.

Après une période de repos, Ben Old a entamé un long processus de rééducation aux côtés du staff médical et d'un coach personnel. Début décembre, nous vous informions début décembre que le joueur de 22 ans devrait effectuer son retour "au mieux fin février / début mars, au pire fin avril."

Un retour dans les prochaines semaines ?

Ben Old donnait la semaine dernière des nouvelles de sa rééducation : "C'est très agréable d'être de retour sur le terrain et à Saint-Étienne. » Je suis très heureux de courir. (...) Mon genou c'est beaucoup mieux, j'ai donc commencé à courir et j'espère que dans quelques semaines, je serai de retour à l'entraînement avec le groupe. Et, à la compétition quelques semaines après."

Présent en conférence de presse, Eirik Horneland est revenu sur les nombreuses absences avec lesquelles il devra composer. "Dennis Appiah ne sera pas disponible. On va réfléchir concernant Yvann Maçon (...) tandis qu’Aïmen Moueffek poursuit sa réathlétisation. Ça se présente bien pour Maxime Bernauer." Le coach novérgien en a profité pour donner des nouvelles du néozélandais. "On devrait voir Ben Old en séance d'ici début mars et en match à la fin du mois." Un retour plus qu'espéré pour des Verts en manque de profils offensifs.