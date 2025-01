L'ASSE a dû composer avec de nombreuses blessures durant la première partie de saison. Ben Old, qui montait en puissance, est notamment éloigné des terrains depuis plusieurs semaines. Son retour commence toutefois à se préciser.

Depuis un match plein de promesses contre l'AJ Auxerre (3-1), Ben Old n'a plus refoulé les pelouses de Ligue 1. Blessé à l'entraînement le 18 octobre, le Néo-Zélandais présentait une entorse interne du genou gauche. Un véritable coup dur pour Olivier Dall'Oglio.

Un retour en mars "très envisageable"

Après confirmation du diagnostic du staff médical, Ben Old avait été opéré le 24 octobre du "ligament latéral interne et du ménisque", comme expliqué par le club dans un communiqué. À ce moment, sa durée d'indisponibilité était alors estimée entre 4 et 6 mois.

Depuis son opération, l'ailier de 22 ans a commencé par observer une période de repos. Il a ensuite débuté la rééducation, travaillant notamment auprès de "Coach Sunz", responsable de la performance athlétique de l'équipe de Nouvelle-Zélande et préparateur physique de champions de MMA comme Israel Adesanya. Il y a deux semaines, "Coach Sunz" expliquait sur sa page Instagram être en train "d'initier progressivement les tissus de Ben Old à du volume et à de l'intensité".

Le travail effectué par le joueur stéphanois depuis plusieurs semaines semble en tout cas payer. En effet, Ben Old est clairement dans les temps pour le moment. Selon nos informations, il sera d'ailleurs de retour la semaine prochaine à Saint-Etienne, afin de poursuivre son processus de rééducation au Centre sportif Robert-Herbin. Les choses évoluent donc positivement pour le moment. Il y a quelques semaines, son retour sur les terrains était espéré au mieux fin février / début mars, au pire fin avril. Aujourd'hui, c'est plutôt la première option qui est espérée, puisque l'on nous confie qu'un retour en mars est "très envisageable". Son retour pourrait en tout cas faire du bien à l'ASSE. D'autant plus que son profil, notamment son activité au niveau du pressing, semble correspondre parfaitement à ce que veut mettre en place Eirik Horneland.