Assurément, l'opération maintien en Ligue 1 s'annonçait compliquée pour l'ASSE. Mais les supporters des Verts ne s'attendaient certainement pas à une telle déconvenue. Barragistes, les hommes d'Eirik Horneland jouent dans les prochaines semaines leur survie dans l'élite.

L'ASSE doit se ressaisir !

Avec la nomination du coach norvégien sur le banc stéphanois, l'ASSE semblait retrouver des couleurs. En témoigne la superbe victoire face au Stade Rémois (3-1), dans laquelle les Verts maîtrisaient la rencontre de bout en bout. Mais, dans le Forez, l'éclaircie a viré à l'orage. Malgré une défaite encourageante face au PSG et une série de deux matchs nuls (Nantes, Auxerre), l'ASSE est retombée dans ses travers.

Quatre buts subis face au LOSC (4-1), puis deux pour la réception de Rennes avant de couler au Stade Vélodrome (5-1). Le navire d'Eirik Horneland semble perdre le cap tandis que la course au maintien s'accélère. "C'est comme si on se mettait une corde autour du cou et qu'elle se resserrait toujours un peu plus", confiait justement le coach norvégien après la défaite du weekend dernier.

Une série de matchs clés en Ligue 1

La claque infligée par les vilains au MHSC et la défaite du Havre face à Nice profitent à Eirik Horneland. Désormais 16ᵉ du championnat, l’ASSE voit sa survie suspendue à un fil, avec une série de quatre rencontres décisives face à des adversaires directs au maintien.

Saint-Étienne accueillera le week-end prochain un SCO d'Angers fraîchement victorieux du Stade de Reims. Les hommes d'Alexandre Dujeux enchaînent les bons résultats depuis le début de l'année 2025, avec une série de trois victoires consécutives en championnat. Le SCO compte huit points d'avance sur l'ASSE et aborde ce déplacement à Geoffroy-Guichard avec sérénité.

Puis les Verts peuvent espérer décrocher un point face à Nice le week-end suivant, mais ces derniers devront se montrer à la hauteur pour leur déplacement crucial au Havre le 9 mars. Adversaire direct de Saint-Étienne, le HAC figure à la 17ᵉ place d'un bas de tableau toujours plus resserré. Battus par l'OGC Nice le week-end dernier (1-3), ces derniers parvenaient à prendre le point du nul à Angers et à accrocher la victoire face au LOSC (1-2).

Enfin, les Verts défieront Montpellier à la Mosson le 16 mars prochain. Les coéquipiers de Téji Savanier restent sur trois défaites consécutives en championnat. Actuel bon dernier de Ligue 1, le MHSC est la seule équipe à faire pire que l’ASSE sur le plan défensif, avec 52 buts encaissés.

Le calendrier de l'ASSE