Chaque semaine, ne manquez pas Sainté Night Club, votre rendez-vous incontournable du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous décryptons l’actualité de l’ASSE. Ce samedi, les Verts affrontaient l'OGC Nice, marquant le neuvième match sous la direction d’Eirik Horneland. L’émission est accessible gratuitement sur YouTube et Twitch. Que ce soit en direct ou en replay, venez nombreux, et pensez à vous abonner !

L’ASSE débute difficilement notamment lors des dix premières minutes de jeu. Dès le premier coup franc, Larsonneur réalise une double parade, mais à la 9e minute, Rosario ouvre le score de la tête (1-0). Ce but réveille les Verts, qui dominent la possession (68 % à la pause). Leur insistance paie : Stassin trouve Moueffek, qui lui remet pour marquer dans le but vide. Égalisation méritée (1-1).

En seconde période, Nice accélère. Stassin oblige Bulka à un bel arrêt, puis, à la 50e, un centre de Clauss pousse Nade à marquer contre son camp (2-1). L’ASSE souffre malgré plusieurs tentatives de Cho et une tête dangereuse de Davitashvili. Guessand scelle le match avec un superbe but en pivot. Nice l’emporte logiquement et plonge l'ASSE dans la zone rouge après la victoire du Havre à Lens (4-3).

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Kevin

Chroniqueurs : Benjamin Corgnet et Sylvain

Chat : Gab

DEBRIEF : La frustration de trop ? (25’)

- Dans quel état d’esprit êtes-vous ? Dépité ? Énervé ? Pessimiste ?

- Une défense de L2 en L1

- Une bonne première : une attaque au niveau

- Moueffek de retour ?

- Bonne première car Nice n’a pas joué uniquement ?

- Sissoko hors du groupe. Comprenez-vous ?

- Vos Tops - vos flops

Ligue 1 : L’ASSE relégable ! (10’)

- Cette fois les Verts sont dans le rouge

- Impact psychologique ?

Prochain RDV : Le Havre (15’)

- Une finale pour les Verts. Peuvent-ils le faire ?

- Quel 11 pour l’ASSE ?

Instant VIP (5’)

- Que deviens-tu Benjamin ?

- Toujours assidu aux matchs des Verts ?

- Quels sont tes projets ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin