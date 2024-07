Après plusieurs mois dans l’incertitude concernant son avenir. Aïmen Moueffek a prolongé son contrat à l’ASSE début juillet. Le joueur avait clamé son envie de continuer en vert. 2 semaines après son officialisation, le milieu s’est livré au Progrès. Extraits

Olivier Dall’Oglio élément majeur de la prolongation de Moueffek

Au club depuis ses 10 ans, le milieu stéphanois ne se voyait pas changer d’air. Il explique ce qui l’a poussé à rester dans le Forez : « J’ai ma famille et mes amis qui ne sont pas loin. C’est plus facile de rester dans un endroit que l’on connaît depuis gamin. C’est sans doute le coach qui a le plus joué dans ma prolongation. Je n’ai passé que six mois avec lui, mais c’était super agréable. Il m’a apporté beaucoup de confiance et j’ai progressé. Je n’étais pas allé au bout de mon histoire avec le club non plus. »

De grandes ambitions personnelles et collectives

« J’ai d’énormes objectifs cette année, j’ai besoin de les atteindre. Autant sur le plan collectif que personnel. Ce sera une année importante pour moi. En ayant plus de temps de jeu plus haut sur le terrain avec le coach Dall’Oglio, j’ai eu pas mal d’occasions et de situations pour réussir à marquer. Il faudra que je sois encore plus efficace cette année. Un milieu de terrain doit savoir tout faire maintenant : marquer, dribbler, faire des passes, des passes décisives. J’essaie de m’améliorer sur les points où je suis moins bon en statistiques…

On est remonté. Maintenant, il y a des choses à faire en Ligue 1. La coupe d’Europe, j’y crois. Même si on vient de monter de Ligue 2, on sait qu’avec Saint-Étienne, tout est possible. Tu peux connaître une descente puis l’Europe deux ou trois années après. Il ne faut jamais sous-estimer Saint-Étienne. Ce club peut créer pas mal de surprises. »