La réserve de l'ASSE a décroché son maintien ce samedi soir à Cosne (3-2). Une victoire qui soulage tout un groupe et tout un club après une saison difficile. L'ASSE évoluera en N2 la saison prochaine avec l'apparition de la Ligue 3. À l'issue de la rencontre le coach stéphanois a livré son impression sur la saison sur le site officiel.

"Ce maintien est une énorme satisfaction et un gros soulagement. On est vraiment allé le chercher, car on ne nous a rien donné toute cette saison, à l’instar de cette dernière rencontre sur une pelouse délicate et chez un adversaire condamné mais qui n’a rien lâché. Le groupe a su faire preuve de caractère pour remporter une victoire logique. Je félicite mes joueurs car ils ont énormément bossé, chaque semaine, toute cette saison, et jusqu’au bout, comme Jules Mouton, qui, pour sa dernière chez les Verts, signe deux passes décisives. J’ai une grosse pensée, et j’y tiens, pour l’investissement de tout mon staff, en passant par le directeur Laurent Huard qui assiste à tous nos matchs, mais aussi Romain Hamouma, Jules Fauvey, Clément Laxenaire, Guillaume Benier et Haidar Al Shaubani, tout le staff médical. Tout le monde a cravaché dur. Ce travail de tous vient d’être récompensé. C’est une vraie satisfaction."

"On a quelques "anciens" à qui il reste encore un an de contrat mais j'espère pour eux qu'ils ne resteront pas avec nous, qu'ils rejoindront les pros ou partiront sur un autre projet" (Sylvain Gibert à l'issue de la saison de la réserve de l'ASSE)

Chez le site Poteaux-carrés, le coach a également ajouté dans sa réaction qu'il souhaitait à certains de trouver un challenge plus haut : "Jules Mouton va nous quitter, Karim Cissé aussi. On a quelques "anciens" à qui il reste encore un an de contrat mais j'espère pour eux qu'ils ne resteront pas avec nous, qu'ils rejoindront les pros ou partiront sur un autre projet. Je pense à des garçons comme Issiaka Touré, Meïvyn Agesilas, Jibril Othman, Jebryl Sahraoui. Après plusieurs saisons de dévouement pour la réserve, j'espère qu'ils pourront goûter à autre chose pour leur progression."