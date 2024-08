L’ASSE est dans la dernière ligne droite du mercato, et le travail semble encore immense. À minima, un latéral gauche, probablement Pierre Cornud, un milieu défensif et un avant-centre sont attendus. Si des renforts sont espérés, les Verts n’ont plus que 10 jours pour dégraisser l’effectif. Justement, un milieu de terrain semble prié de faire ses valises.

Un des plus gros salaires de l’effectif qui doit faire ses valises

Au placard en début de saison dernière, à cause d’une blessure à la cuisse puis simplement par choix du coach Batlles, Thomas Monconduit semblait déjà proche de faire ses valises à l’hiver. Au total, le milieu de terrain avait joué 300 minutes sur les 1 710 disponibles au cours des 19 premières journées. Annoncé avec insistance du côté de Valenciennes notamment, il était finalement resté, convaincu de pouvoir inverser la tendance avec l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio. Pari plutôt réussi puisque l’ancien Lorientais a été titularisé à 11 reprises après la trêve hivernale.

Avec la montée en Ligue 1 arrachée face à Metz, l’ASSE se retrouve dans une impasse. Revalorisé, Thomas Monconduit perçoit désormais l’un des plus gros salaires de l’effectif. Et à un an de la fin de son contrat, il ne semble pas vraiment décidé à cracher sur ses émoluments. Quitte à ne pas jouer. Pour autant, les Verts semblent sérieusement décidés à se séparer du joueur de 33 ans d’ici la fin du mercato, le 31 août. Et les derniers choix d’Olivier Dall’Oglio sont on ne peut plus clairs.

Une absence à Monaco et un recul dans la hiérarchie

En effet, Thomas Monconduit a été écarté du groupe professionnel se déplaçant du côté de Monaco pour le retour de l’ASSE en Ligue 1. À sa place, ODO a préféré faire confiance à Mathis Amougou, titularisé d’entrée, et à Lamine Fomba, entré en cours de jeu. Le numéro 7 des Verts semble même derrière Louis Mouton dans la hiérarchie, lui aussi du voyage en Principauté mais qui n’a pas joué. Ce samedi 24 août face au Havre, l’histoire devrait se répéter pour Monconduit. Après sa performance à Monaco, la pépite Stéphanoise Mathis Amougou devrait logiquement retrouver une place de titulaire. De son côté, Monconduit ne devrait pas être dans le groupe.

Des messages clairs, donc, envoyés par la direction de l’ASSE qui devront être suivis par des actes. S’il a participé à la remontée en Ligue 1, Monconduit fait partie de la liste de joueurs qui doivent s’en aller. À ses côtés figurent probablement Anthony Briançon ou encore Benjamin Bouchouari, eux aussi absents du groupe à Monaco. Car les Verts doivent dégraisser. L’effectif est conséquent, avec une trentaine de joueurs sous contrat, et des recrues sont encore attendues. Il semble donc très peu probable de revoir celui qui a disputé 50 matches dans le Forez (3 passes décisives) avec le maillot de l’ASSE.