Si l’ASSE s’active pour se renforcer, les Verts espèrent également dégraisser un effectif devenu conséquent. Parmi les joueurs sur le départ, Benjamin Bouchouari pourrait faire ses valises dans les jours à venir. Il dispose d’une certaine cote du côté de l’Italie. Pour autant, un départ reste loin d’être acté pour l’heure.

Elément fort de Laurent Battles, le milieu de terrain Benjamin Bouchouari a peu à peu disparu de la circulation depuis le changement d’entraîneur. Il est probablement le plus grand perdant de l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio. Le coach stéphanois préfère opter pour d’autres éléments plus à même de conserver un certain équilibre dans l’entrejeu. Si les qualités du jeune marocain sont indéniables, il a perdu sa place ces derniers mois dans le Forez.

Bouchouari vers la sortie

Sélectioné par le Maroc pour disputer les Jeux Olympiques, il a pu revenir avec la médaille de bronze. Pour autant, il n’a pas tellement eu l’occasion de se montrer puisqu’il a peu joué. De retour à Saint-Etienne, Olivier Dall’Oglio ne l’a pas convoqué dans le groupe pour le déplacement à Monaco. Ce n’est un secret pour personne, le joueur veut quitter l’ASSE et cherche un nouveau point de chute depuis plusieurs mois. A tel point qu’il a changé de représentants à plusieurs reprises. En vain pour l’heure. Mais la situation pourrait se débloquer dans les jours à venir.

Apprécié en Italie mais …

Selon les dernières informations de l’Equipe, Benjamin Bouchouari serait surveillé par plusieurs clubs italiens qui apprécient son profil :

« Apprécié sur le marché pour son hyperactivité dans l’entrejeu et sa conservation de balle, Bouchouari possède une cote en Italie. La probabilité est donc à un départ d’ici à la fin du mercato, mais ce processus aurait été ralenti par une erreur stéphanoise : le club aurait expliqué à ses interlocuteurs dans ce dossier qu’il ne restait qu’une seule saison de contrat à l’ex-joueur de Roda JC alors qu’une clause automatique d’une année supplémentaire avait été levée une fois la montée en L1 acquise. Ce qui a forcément fait grimper sa valeur et surpris plusieurs clubs intéressés… »