La phase de préparation a maintenant débuté depuis plusieurs semaines pour l’ASSE. Les joueurs ont disputé trois matchs amicaux pour deux victoires et un nul. Petit à petit, les joueurs montent en puissance, certains se mettent en valeurs. À certains postes, les places s’annoncent chères ! Ce sera d’ailleurs le cas en défense central. Dans une interview accordée à l’Eveil du Midi, Anthony Briançon évoque la saison qui se profile.

Anthony Briançon défenseur de l’ASSE : » C’est en laissant les égos de côté qu’on avance. «

Absent lors de la première rencontre amicale de l’ASSE contre Clermont (1-1), Anthony Briançon est rapidement revenu dans le groupe stéphanois. Le défenseur central formé au Nîmes Olympique a pu jouer la seconde mi-temps aux côtés de Mickaël Nadé lui aussi de retour. La concurrence s’annonce rude après l’arrivée de Yunis Abdelhamid. L’ASSE compte au moins quatre défenseurs centraux d’expérience au sein de son collectif.

» Les places sont chères, mais je suis comme les autres, au service du collectif. Je n’ai pas joué les derniers matchs de la saison dernière, mais j’étais présent au service du collectif pour apporter un petit quelque chose.[…] C’est en laissant les égos de côté qu’on avance. «

» Cette saison s’annonce bien. On monte en régime… »

La remontée en Ligue 1 à l’issue d’un scénario stressant face au FC Metz est à l’image de la saison 2023-2024 de l’ASSE. Anthony Briançon évoque cette remontée et sa satisfaction de retrouver l’élite avec l’ASSE. » Le dénouement a été favorable. On le méritait compte tenu de ce que l’on a réalisé. On s’est accroché en dépit de moments difficiles. Mais on avait un groupe tellement soudé que ça a fonctionné. […] C’est un honneur et une fierté de porter ce maillot qu’il faut respecter, à chaque match, à chaque entraînement et même en dehors du terrain. «

Sur les pelouses de Ligue 1, il va y a voir une forte concurrence. Anthony Briançon en a bien conscience. Mais, l’ASSE réalise pour le moment une belle préparation à moins de trois semaines du début de la Ligue 1 avec une première affiche programmée face à Monaco sur DAZN le samedi 17 août à 21 h.

» Tout se passe très bien. On fait de bons matchs amicaux. Le groupe est en train de se construire petit à petit. Il y a quelques changements, mais l’ossature de la saison dernière est là. Cette saison s’annonce bien. On monte en régime… «