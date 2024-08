La Ligue 1 a repris ses droits le week-end dernier. Si les Verts se sont inclinés 1-0 à Monaco, de nombreux supporters n’ont pas pu assister à la rencontre. La cause ? Le prix du nouvel abonnement à DAZN, trop élevé pour beaucoup. Bonne nouvelle pour les supporters de l’ASSE, un accord a été trouvé pour voir le championnat gratuitement.

Un prix trop élevé

29,99 €, 39,99€… vous avez le choix pour suivre la Ligue 1 en intégralité. Cependant, le prix pour accéder à DAZN est jugé très – trop – élevé pour beaucoup. D’autant plus que la chaîne anglaise ne retransmet en direct que huit matchs sur neuf. Le dernier étant assuré par BeIN Sports (15€/mois) et rediffusé par DAZN quelques heures plus tard. Des tarifs excessifs pour un produit qui a perdu de la valeur qui ont forcé les spectateurs à se tourner vers des méthodes illégales.

En effet, les services IPTV et le streaming illégal sur Telegram ont vu leur consommation explosée lors de la première journée de championnat. Rien que pour le match d’ouverture entre Le Havre et le PSG (1-4), on estime qu’entre 150 000 et 200 000 personnes ont vu le match sur Telegram. Des chiffres qui ne prennent même pas en compte les IPTV.

Un nouveau magazine pour voir les images gratuitement tous les dimanches

Sentant la fronde de plus en plus pressante, la LFP a décidé de contre-attaquer ce mercredi 21 août. Téléfoot, magazine historique de TF1 le dimanche matin, a annoncé avoir conclu un accord pour diffuser gratuitement les images de la Ligue 1. « TF1 et la LFP annoncent la signature d’un accord pour l’acquisition des droits pour un magazine du dimanche matin de la Ligue 1 McDonald’s ! Chaque dimanche, retrouvez en clair sur @TF1 et @tf1plus toutes les actualités de la Ligue 1 McDonald’s ».

🚨 TF1 et la LFP annoncent la signature d’un accord pour l’acquisition des droits pour un magazine du dimanche matin de la Ligue 1 McDonald’s ! Chaque dimanche, retrouvez en clair sur @TF1 et @tf1plus toutes les actualités de la Ligue 1 McDonald’s : les résumés des matchs, des… pic.twitter.com/pDY7qaFnj5 — Téléfoot (@telefoot_TF1) August 21, 2024

Un magazine qui offrira un contenu que DAZN a semble-t-il décidé de boycotter cette saison. Car tous les dimanches matins, Téléfoot promet « des résumés de matchs, des reportages, des coulisses, des portraits et des interviews exclusives ». Chose que la chaîne anglaise, décidée à une couverture minimale du championnat, ne propose pas. Une bonne nouvelle donc pour les fans de Ligue 1, même si cela implique une couverture impossible pour les matches du dimanche… Décidément, le début de saison est difficile pour les suiveurs du championnat de France.