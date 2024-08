Après un premier match encourageant (défaite 1-0 à Monaco) mais qui n’a rien rapporté sur le plan comptable, l’ASSE n’a pas le droit à l’erreur ce samedi contre Le Havre. Face à une équipe de son championnat, les hommes d’Olivier Dall’Oglio veulent prendre leurs premiers points de la saison. Encore plus à domicile devant leur public.

Le coach stéphanois s’est présenté devant les journalistes ce vendredi pour faire le point avec l’ASSE-Le Havre de ce samedi. Voici ses mots.

Encore de nombreuses absences à l’ASSE

Alors qu’il a commencé à reprendre avec le groupe, Aïmen Moueffek sera trop court pour ce match contre Le Havre. Néanmoins, son retour se rapproche et apporterait une vraie plus-value dans le milieu de terrain stéphanois. Aussi, le marocain Mahmoud Bentayg sera trop juste pour participer à la seconde journée de championnat de ce samedi soir à 21h.

Plusieurs incertitudes planaient ensuite. La présence de Dennis Appiah (blessé lors du match contre Kiel), celle de Léo Pétrot (en pleine reprise avec le collectif après une opération d’une pubalgie), de Pierre Cornud (arrivée récente dans le Forez), de Thomas Monconduit (choix du coach), de Benjamin Bouchouari (choix du coach). Aussi, l’interrogation plane concernant Anthony Briançon qui a également été annoncé blessé par l’entraîneur stéphanois lors de la conférence de presse de la semaine dernière. Enfin, Ibrahima Wadji est de retour de sa blessure contre Villarreal. Le club prend le maximum de précaution sur son cas. Sa présence reste encore floue.

Quoi qu’il en soit, le staff stéphanois pourra compter sur le retour d’Yvann Maçon. Le joueur suspendu pour la première journée à Monaco est disponible.

Les mots de Dall’Oglio (avant Saint-Etienne-Le Havre)

Comme à son habitude, l’entraîneur stéphanois a fait le point sur les forces vives de l’effectif. Voici ses mots : « Dennis Appiah, Aïmen Moueffek et Léo Pétrot ont repris en séance. Dennis sera certainement dans le groupe, les deux autres ne sont pas tout à fait prêts. Pierre Cornud, qui a fait sa première séance ce matin, ne sera pas dans le groupe non plus. ».