Dans quelques minutes, Saint-Etienne va disputer une rencontre comptant pour la 12ᵉ journée de Ligue 2 face au Pau FC. L’ASSE a enchaîné trois défaites en quatre journées, dont deux consécutives depuis fin septembre et doit se relancer. Face à des Pallois qui réalisent un très bon début de saison, les Verts se doivent d’afficher un visage conquérant dans le Chaudron. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour débuter ce mardi soir face aux béarnais.

Eirik Horneland et ses hommes se doivent de redresser la barre à Geoffroy Guichard. Considérés comme favoris numéro 1 à une remontée en Ligue 1, les Verts ont perdu plus de points à domicile qu’ils n’en ont pris. Les deux dernières réceptions y sont pour beaucoup dans cette fâcheuse statistique. Battue 3-2 par Guingamp puis le Mans, l’ASSE n’a pris que 7 points sur 15 possibles dans le Chaudron. Une tendance qu’il serait bon d’inverser face à des Palois qui n’ont pas perdu à l’extérieur cette saison.

Maxime Bernauer à nouveau disponible

L’ASSE récupère un joueur majeur en défense ce mardi soir. Maxime Bernauer n’est plus suspendu et peut donc faire son retour pour la réception de Pau ce soir à Geoffroy Guichard. Sanctionné pour trois matchs fermes, l’ancien Manceau a manqué un mois de compétition suite à son geste d’humeur face à Guingamp. Si Maxime Bernauer revient de suspension, Igor Miladinovic attend de connaître sa sanction. Exclu à Annecy, le serbe est suspendu d’office pour cette journée. Augutine Boakye souffre quant à lui du genou. Le ghanéen est tout de même dans le groupe mais pas à 100%.

Privés de Chico Lamba, opéré au début du mois, les Verts ont dû réintégrer Dylan Batubinsika et Yvann Maçon, écartés durant la pré-saison. Eirik Horneland et son staff ne comptaient plus sur les deux joueurs et les avaient invités à trouver un point de chute durant le mercato estival. Faute de nouveau club, le guadeloupéen a été le premier à retrouver le groupe et une place de titulaire face au Mans. Il y a trois jours, c’était au tour du Congolais de vivre sa première titularisation avec le groupe pro cette saison. Les deux joueurs ne sont pas concernés par cette rencontre face à Pau car ils sont à nouveau hors groupe.

Après une Coupe du Monde U20, où les bleuets ont terminé 4ᵉ, Djylian N’Guessan est laissé au repos et devra patienter avant d’espérer connaître ses premières minutes en Vert cette saison. De son côté, Lassana Traoré est toujours inapte à retrouver le groupe d’Eirik Horneland face à Pau.

La composition de l’ASSE