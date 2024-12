Formé à l'ASSE, Bafé' Gomis évolue sous la tunique verte de 2000 à 2009. Si l'avant-centre explose lors de la saison 2008-2009, le Stéphanois commet l'impensable en signant un contrat de cinq ans chez le voisin lyonnais. Mais certains diront que la somme de 15 millions d'euros touchés grâce à ce transfert a sauvé le club. Le Franco-Sénégalais a pris sa retraite début novembre. Plusieurs anciens coéquipiers lui ont rendu hommage par l'intermédiaire de Jérémy Berrié (X).

"Un grand homme"

Bafétimbi Gomis intègre le centre de formation Stéphanois en 2000 à l'âge de 15 ans. L'attaquant joue ses premières minutes en professionnel le 18 janvier 2004 face au FC Lorient, alors que l'ASSE est en Ligue 2.

Alassane Ndour se souvient de sa première journée à l'Étrat. "Je me rappellerai toujours du jour de ton arrivé à l'Étrat, tu avais peut-être 13 ans. Ta maman est venue me voir au réfectoire pour me dire, Alassane, je te confie mon fils. C'était une grande responsabilité pour moi. Bravo d'avoir mis ton nom dans l'histoire du football européen, du football mondial. Franchement, je te tire mon chapeau."

Le début d'une aventure en vert (165 rencontres), dans laquelle Bafé croise la route du capitaine emblématique Julien Sablé de 2004 à 2007. "S’il réussit aujourd’hui, c’est parce que c’est un grand homme, doté d’une humilité et d’une détermination hors du commun." déclare justement l'ancien milieu de terrain, aujourd'hui directeur centre de formation de l'OGC Nice.

"Sa carrière est extraordinaire, un véritable modèle d’abnégation, de travail acharné, et de foi en ses rêves. Il est parti de loin et a surmonté les doutes grâce à son engagement et à sa capacité à se remettre en question." témoigne Julien Sablé. "J’ai une immense fierté d’avoir partagé des moments avec lui sur le terrain. De l’avoir vu grandir et atteindre de tels sommets."

Du "petit Bafé de l'ASSE" au "joueur respecté"

Les anciens joueurs de Saint-Étienne peignent le portrait d'un joueur fidèle à ses valeurs. Un bourreau de travail. "Tu as toujours su rester fidèle à tes valeurs, depuis tes débuts jusqu’à aujourd’hui : respect, travail, abnégation et altruisme. C’est remarquable.", avoue Hérita Ilunga (2003-2007).

"Tu es parti de Saint-Étienne, le petit 'Bafé', pour atteindre l’équipe de France.", témoigne l'ancien latéral David Hellebuyck. "C’est magnifique et tellement mérité. Personne n’en doutait. Tu avais une énorme envie de réussir, et ça se voyait dans tout ce que tu entreprenais."

Avec quasiment 800 rencontres officielles disputées dans les quatre coins du monde (France, Pays de Galles, Turquie, Japon), Bafétimbi Gomis a marqué le monde du football.

"Tu as marqué ton empreinte dans chaque club où tu es passé, que ce soit à Saint-Étienne, à Lyon ou ailleurs. Bafé' a fait du bien à tellement de gens, moi compris.", ajoute David Hellebuyck. "Tu laisses un véritable héritage pour les générations suivantes, un chemin à suivre pour tous les jeunes qui rêvent de réussir. C’est une immense leçon que tu leur offres.", conclut Hérita Ilunga.

Puel salut un joueur passioné

Entraîneur de l'ASSE de 2019 à 2021, Claude Puel a coaché la formation lyonnaise de 2008 à 2011. Le natif de Castres raconte son souvenir de Bafétimbi Gomis.

Claude Puel : "Je tiens à saluer non seulement le joueur talentueux que tu es, avec des qualités incroyables, mais aussi l’homme que j’ai eu la chance de connaître. Tu as toujours fait preuve de respect envers tes partenaires et tes adversaires, et tu as marqué tous ceux qui t’ont côtoyé par ton attitude exemplaire. Ce que tu as accompli est formidable. Ta carrière est le résultat de ton travail acharné, de ta passion, et de ton engagement. Tu as su savourer chaque moment et prolonger le plaisir sur le terrain. Bravo pour ce parcours exceptionnel."