Frédéric Paquet, ancien directeur général de l’ASSE, a été élu président de la Fédération Française de Football Américain (FFFA) lors de l’Assemblée Générale Élective du 30 novembre 2024. Seule liste en lice, sa candidature a rassemblé 796 voix, soit 78 % des suffrages exprimés.

Arrivé dans le Forez en janvier 2018, Paquet avait occupé le poste de directeur général de l'ASSE pendant près de deux ans. Il avait joué un rôle clé dans la structuration du club, participant notamment à des périodes sportives marquantes, mais aussi à des décisions stratégiques importantes. Cette expérience dans la gestion d’un grand club de football professionnel semble aujourd’hui le propulser vers un nouvel univers sportif, celui du football américain.

Avec cette élection, Frédéric Paquet s’engage à dynamiser et moderniser la FFFA, un défi de taille dans un sport en pleine expansion en France, mais encore loin de rivaliser avec des disciplines plus populaires. Sa vision et son expérience pourraient apporter un souffle nouveau à la fédération.

Fred Paquet de l'ASSE à la FFFA

Frédéric Paquet, néo-président de la FFFA : « C’est avec un très grand plaisir que je retrouve un univers qui m’est cher. Je remercie d’abord tous les clubs qui ont soutenu la candidature de notre liste. Je remercie ensuite Brigitte et son équipe d’avoir rétabli la fédération d’un point de vue financier alors qu’elle était en grande difficulté à leur arrivée. C’est un exercice toujours très délicat et difficile.

Avec mon équipe, composée à parité de femmes et d’hommes de terrain et représentant l’ensemble du territoire national, et avec le soutien de l’ensemble des salariés et des techniciens de la fédération, nous allons nous mettre au travail dès lundi pour développer nos 3 disciplines avec l’objectif clair d’accroitre le nombre de licenciés, et tout particulièrement chez les jeunes. Nous aurons également le souci d’être au plus proche des ligues pour les accompagner dans le développement de leur territoire. A très bientôt ».