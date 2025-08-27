Natif de la région parisienne et passé par le centre de formation de l’AS Saint-Étienne, Ahmed Sidibé faisait partie de la génération 2002. Défenseur solide, capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, il n’avait pas réussi à s’imposer avec les Verts en professionnel. Après son départ, il avait pris la direction de la Slovénie pour continuer sa progression et accumuler de l’expérience. Ce choix, audacieux pour un jeune joueur formé en France, lui a permis de se forger un bagage solide sur le plan physique et tactique.

Formé à l’AS Saint-Étienne, Ahmed Sidibé (23 ans) poursuit sa carrière en Italie où il vient de s’engager avec le Venezia FC, actuel pensionnaire de Serie B. Une étape importante pour ce défenseur de la génération 2002 qui avait découvert l’Europe de l’Est avant ce nouveau challenge.

Sidibé rejoint Venise en Serie B

À 23 ans, Ahmed Sidibé vient donc de franchir un nouveau cap en rejoignant le Venezia FC, club historique italien. Habitué à évoluer entre la Serie A et la Serie B, Venise mise sur le profil de l’ancien stéphanois pour renforcer son secteur défensif. Le club vénitien, bien implanté en deuxième division italienne, espère retrouver rapidement l’élite après une relégation à la fin du dernier exercice. Sidibé aura ainsi l’occasion de se confronter à un championnat exigeant, réputé pour son intensité et son sens tactique.

La réaction de Sidibé après sa signature

Quelques heures après l’officialisation, Ahmed Sidibé a livré ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. L’ex-stéphanois s’est dit « très heureux et fier de rejoindre le Venezia FC. C’est une étape dans ma carrière et une opportunité de représenter ce club historique. J’ai hâte de défendre ses couleurs et de tout donner pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs. »

Des mots qui traduisent sa détermination à s’imposer et à franchir un palier important dans sa jeune carrière.

Pour les supporters stéphanois, voir un joueur formé au centre de l’Étrat poursuivre son parcours en Europe est toujours une fierté. Ahmed Sidibé rejoint une longue liste de talents ayant porté les couleurs vertes avant d’exporter leur savoir-faire à l’étranger.