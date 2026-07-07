À un mois de la reprise du championnat contre Sochaux, les Stéphanois entament leur campagne de matchs de préparation. Et après le FC Biel-Bienne, le Servette Genève, Lausanne-Sport et Venezia, un nouvel adversaire de prestige se profile au calendrier des hommes de Ian Cathro.

Ce samedi face à Biel-Bienne, les Stéphanois évolueront pour la première fois sous les ordres de Ian Cathro. Un premier test estival qui permettra de relancer la machine, avant une montée en puissance progressive.

Le programme estival prévoit ensuite des confrontations contre le Servette FC, Lausanne-Sport et Venise, entrecoupées d'un stage à Divonne les Bains dans l'Ain. Mais le calendrier s'est de nouveau étoffé.

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L'ASSE affrontera le troisème de Scottish Premiership

Les Stéphanois se frotteront à un test d'envergure avant de prendre la direction de Divonne les Bains. L'ASSE disputera en effet son troisième match de préparation contre les Glasgow Rangers, à Ibrox Park (19h45) le 22 juillet prochain.

Ce duel, contre le troisième du dernier championnat d'Écosse, fera office de révélateur pour les hommes de Ian Cathro. Car contre cet habitué des joutes européennes, qui disputait les phases de poules de L'Europa League la saison passée, le technicien écossais disposera d'un solide point de repère pour jauger son groupe.

Surtout, ce test grandeur nature permettra d'évaluer la solidité défensive des Verts et l'impact physique de la méthode Cathro face à une intensité de haut niveau.

Un examen de passage à l'accent international, avant la reprise le 8 août prochain contre Sochaux.

Le calendrier estival de l'ASSE :