De passage à l’ASSE à partir de juillet 2019, Ryad Boudebouz faisait partie des joueurs ayant expédié les Verts dans l’anti-chambre. Le natif de Colmar quitte l’Etrat pour Al-Ahli en septembre 2022. Depuis, la carrière de l’ancien Stéphanois tourne au ralenti.

Passage en demi-teinte à l’ASSE

L’ancien Sochalien rejoint Saint-Étienne en 2019 en provenance du Betis Séville. Le milieu de terrain a marqué Les Lionceaux après une saison 2010-2011 à huit buts et sept passes décisives. L’attente autour du numéro sept était conséquente pour son retour en France, tant ses qualités techniques et sa vision de jeu étaient soulignées dans son ancien club.

Pourtant, auteur de 79 matchs en Vert, Ryad Boudebouz n’a pas réalisé ses meilleures prestations à l’ASSE. Un seul réel coup d’éclat à son actif. Boudebouz expédie Saint-Étienne en finale de Coupe de France le 5 mars 2020 face à Rennes.

D’abord mis à l’écart par Claude Puel, Boudebouz n’a pas non plus évolué avec la meilleure volonté du monde lorsque l’ASSE jouait le maintien. En mai 2022, Pascal Dupraz mettait à l’écart son milieu de terrain après un mécontentement de ce dernier. Ryad Boudebouz rate même le pénalty de la séance de tirs aux buts face à Auxerre. Après avoir envoyé l’ASSE au Stade de France, Boudebouz et ses coéquipiers la précipitent en Ligue 2. Triste bilan, pour celui qui, par la suite, quitte librement le Forez pour l’Arabie saoudite.

Signature en Algérie

Le Franco-Algérien s’est engagé ce mercredi du côté de la JS Kabylie. Après l’officialisation d’Andy Delort au MC Alger, suivi par l’ASSE cet été, il s’agit d’un deuxième gros nom du football français qui signe en Algérie. Le milieu de 34 ans évoluera dans le pays natal de ses parents la saison prochaine. Une dernière danse pour l’ancien stéphanois ? C’est très fort probable !