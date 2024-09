L’ASSE jouait contre l’Olympique de Marseille hier en match amical. Victorieux 2-0, les hommes de Razik Nedder se sont imposés face à ceux de Jean-Pierre Papin. L’occasion pour le staff stéphanois de faire une revue d’effectif sans la présence de joueurs professionnels. Voici en vidéo les deux buts de ce match.

Résumé du match ASSE-OM

Déroulée hier à l’Etrat, la rencontre a accouché d’une victoire stéphanoise. Les Verts ont ouvert le score par l’intermédiaire de Djylian Nguessan sur une passe décisive de Samy Achour à la 20ᵉ minute de jeu. Après de nombreux changements effectués dans le nouveau 3-5-2 opérer par coach Razik Nedder, Enzo Mayilla a tué la rencontre à dix minutes de son terme. Il marque sur une offrande merveilleuse de Nadir El Jamali. 2-0, c’est le score final face à l’équipe de Jean-Pierre Papin.

ASSE 2-0 Marseille

Ce mercredi 11 septembre au Centre sportif Robert-Herbin (15h)

Mi-temps : 1-0

Buts : N’Guessan (19e), Mayilla (82e) pour l’ASSE.

ASSE : Touré – Achour, Nzuzi (puis Camara, 61e), Mouton J., Ndiaye (puis Hornech, 75e) – Gadegbeku (puis Makhloufi, 61e), Cateland, Kies (puis El Jamali, 46e) – Agesilas, N’Guessan (puis Lhéry, 75e), Mayilla. Entraîneur : Razik Nedder.

Razik Nedder (coach de la réserve de l’ASSE) : « Un match maîtrisé. On a retrouvé notre intensité et notre maîtrise collective. Quand on arrive à mettre ces ingrédients, on est dans notre football. On a pris du plaisir aujourd’hui, ce genre de match sont intéressants dans la formation de nos jeunes joueurs. Cela ressemble davantage à là où on veut les emmener. »

Les deux buts de Nguessan et Mayilla

Djylian Nguessan a marqué le premier but de la rencontre. Bien servi par Achour, il réalise une Madjer pleine de talent. Le second est l’œuvre de Mayilla grâce à un excellent travail d’El Jamali. À noter que les marseillais ont raté un penalty, le joueur olympien l’a tiré à côté !