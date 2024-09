L’ASSE accueille Lille ce vendredi soir en ouverture de la 4ème journée de Ligue 1. Après un mauvais départ, les Verts doivent se ressaisir pour prendre leurs premiers points de la saison. Olivier Dall’Oglio s’est présenté à midi pour faire le point sur son effectif avant de retrouver le Chaudron.

Hécatombe à l’ASSE et des recrues sur le pont

Apres 3 défaites pour entamer le championnat, l’ASSE souhaite lancer le compteur dès ce vendredi face à Lille. Olivier Dall’Oglio devrait pouvoir compter sur les 2 dernières recrues estivales du club. Arrivés le dernier jour du mercato, Lucas Stassin et Pierre Ekwah ont vécu leurs 2 premières semaines en Vert. Le premier cité a même renoncé à sa sélection pour rester dans le Forez. Autre recrue des Verts cet été, Igor Miladinovic n’a toujours pas été convoqué par ODO. Le milieu serbe espère disputer ses premières minutes en Ligue 1.

Certains joueurs sont partis en sélection. C’est le cas d’Abdelhamid, Batubinsika, Davitashvili, Aiki, Amougou, Old. Le dernier cité voit sa présence vendredi soir compromise. La Nouvelle-Zélande jouait dans la nuit de mardi à mercredi aux États-Unis. Le timing est serré pour une participation de Ben Old à la rencontre face à Lille. Augustine Boakye est toujours forfait. Enfin, nous avons appris cette semaine que Yvann Maçon était absent 2 mois suite à une opération du ménisque. Thomas Monconduit sera absent 3 à 4 mois et Ibrahima Wadji a également rechuté.

La conférence de presse de Dall’Oglio

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de l’ASSE) : « Yvann Maçon est touché au genou. Thomas Monconduit au niveau d’un tendon. Ibrahima Wadji a ressenti une douleur musculaire. Du côté des bonnes nouvelles, des garçons sont arrivés plein de fraîcheur, ils sont prêts. Ceux qui étaient en sélection, même si Ben Old ne reviendra que cet après-midi, vont bien. Zuriko Davitashvili a notamment fait deux bonnes entrées avec sa sélection de Géorgie qui marche bien ! Augustine Bokye a ressenti une douleur au niveau du mollet. Ça va beaucoup mieux, mais ce ne sera pas réglé pour ce match face à Lille. On espère le récupérer sous une dizaine de jours. »