L'ASSE entre de plain-pied dans l'exercice 2026 - 2027 de Ligue 2. Après Montpellier, les Stéphanois ont passé le premier virage en tête et semblent indomptables. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Seule en tête avec cinq points d'avance, la formation de Ian Cathro ne pouvait rêver meilleur début de saison. En cinq rencontres, les Verts ont réalisé un sans-faute parfait en enchaînant cinq victoires consécutives, dont un ultime test passé haut la main contre la Paillade (3-1).

Une invincibilité à aller chercher ?

Grâce à de magnifiques BUTS contre le MHSC, l'ASSE s'envole en tête de de la LIGUE 2 !