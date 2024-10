Prolongé par l’ASSE puis prêté dans la foulée, Beres Owusu évolue désormais sous les couleurs jaune et rouge en National 1 (ndlr : Quevilly-Rouen). Le néo-stéphanois a déjà disputé trois rencontres de championnat.

Baptême de l’air avec l’ASSE

Né en 2003, Beres Owusu intègre le centre de formation Stéphanois en octobre 2020 en provenance de l’AS Sarcelles. Après deux saisons avec la U19, le défenseur intègre la réserve du club Stéphanois et obtient un contrat stagiaire en juin 2022. Performant sous la tutelle de Razik Nedder, Owusu paraphé son premier contrat professionnel en décembre de la même année. Le défenseur polyvalent dispute même deux rencontres de Coupe de France en 2023 (Bourg-en-Bresse, Nîmes).

Mais le joueur âgé de 21 ans a même disputé 90 minutes face à Monaco à l’occasion du retour en Ligue 1 du club titré dix fois champion de France. Restreint par les blessures, Olivier Dall’Oglio a en effet décidé de faire confiance à la jeunesse pour le déplacement sur le rocher. Du haut de ses 1m85, Beres Owusu est titularisé sur le couloir droit, non pas sans rendre une mauvaise copie. Solide défensivement, le Stéphanois a en revanche montré quelques lacunes sur le plan offensif.

« Je suis là pour donner le meilleur de moi-même »

Si le contrat de Beres Owusu trouvait son issue en juillet 2025, le club du Forez a opté pour une prolongation du contrat de Beres Owusu. Prometteur, le Stéphanois s’est en effet engagé jusqu’en 2027, plus une année en option, avec son club formateur. Beres Owusu est prêté dans la foulée du côté de Quevilly-Rouen. Occasion parfaite pour prendre du gallon auprès d’une formation fraîchement reléguée en national 1.

En conférence de presse avant la réception du Mans (défaite 1-2, dans lequel le Stéphanois s’est fait expulser), Beres Owusu est revenu sur le contexte de sa signature à QRM.

« On m’a fait comprendre de partir, oui et non, mais c’était la volonté de tout le monde. Du club comme du mien. d’aller prendre de l’expérience, du temps de jeu. » A-t-il affirmé. « On s’est tous mis d’accord. Et franchement, ça s’est bien passé sur ça. Il n’y a pas de soucis. »

Beres Owusu est par la suite revenu sur ses ambition : « Je suis là pour prendre du temps de jeu. J’essaie de faire ce que je sais faire, d’apprendre tout le temps, de toujours donner le meilleur de moi-même. C’est le but de ma saison ici. Et ensuite, on verra. »

« J’essaie d’apporter une certaine rage sur le terrain »

Réputé pour son tempérament calme, Beres Owusu a profité de la conférence de presse pour dresser son portrait auprès des journalistes. « Je suis un gars à la base plutôt calme et réservé. Sur le terrain, j’essaie d’apporter une certaine rage, au niveau des duels, d’intensité. C’est ce que j’essaie d’inculper aussi un peu à mes partenaires. Je suis un gars assez correct dans la relance.

Le défenseur de QRM est par la suite revenu sur sa maturité. « Franchement, j’en ai conscience. Après, je sais que je peux en prendre encore plus. Après tout, je reste un jeune joueur. Moi, je suis là pour apprendre. C’est pour ça que je suis là aussi. »

Sur le sol Normand depuis un petit mois, Beres Owusu semble désormais parfaitement intégré dans son nouveau vestiaire. « J’ai découvert un groupe, on va dire jeune, formé, aussi sont de nouveaux. Donc, l’intégration s’est assez facilitée vu qu’ils arrivent d’autre part. Ça a été facile, on va dire. Et au niveau du staff aussi, ils sont là, bienveillants, à l’écoute, toujours aux petits soins. Franchement, ça ne pouvait que bien se passer. »