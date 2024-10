Après avoir obtenu un point précieux à Nantes, l’ASSE recevra Auxerre ce samedi à Geoffroy-Guichard (17 heures). L’AJA a fait le plein de confiance avant ce déplacement en s’imposant face à Brest (3-0). Les bourguignons espèrent bien lancer une bonne série.

A l’instar de l’ASSE et d’Angers, l’AJ Auxerre était à la peine en ce début de saison. Malgré une victoire en ouverture de championnat face à Nice (2-1), l’AJA enchaînait les défaites. La mauvaise série est à présent rompue puisque les bourguignons sont parvenus à s’imposer avec la manière face à Brest. Un large succès qui donne confiance aux hommes de Christophe Pélissier. Plusieurs auxerrois se sont exprimés vendredi soir. Des propos relayés au micro de France Bleu Bourgogne.

Pélissier veut lancer sa saison

Christophe Pélissier (AJA) : « J’étais très en colère après le match de Montpellier, et je l’avais dit aux joueurs. La semaine a été très studieuse. C’est pour ça que je voulais féliciter les garçons aujourd’hui. Sur ce qu’on a mis en place cette semaine, à la fois sur le plan défensif et offensif, ils ont répondu à la perfection. Donc bravo aux garçons parce que franchement, c’est une très belle victoire avec trois buts marqués et zéro encaissé, ça ne nous était pas arrivé depuis le début de saison. On a mis tout ce qu’on voulait mettre : du cœur, de l’intensité, de la détermination. C’est une très belle victoire ce soir.

On savait que cette équipe de Brest, en ce moment, si on n’arrivait pas à mettre l’intensité nécessaire ni la détermination, elle pouvait marcher sur beaucoup de monde. Il fallait au moins faire jeu égal avec eux, on ne pouvait pas sortir du match en ayant des regrets. À Monaco, qui était bien au-dessus de nous, je n’avais pas de regret. Ce soir, on a peut-être enfin lancé notre saison. »

Auxerre veut enchaîner à Sainté

Lassine Sinayoko (AJA) : « Depuis le début de saison, on a battu Nice, qui est européen et là, on bat Brest qui joue la Ligue des Champions. On sait qu’on est capable de battre tout le monde quand on met les ingrédients. On s’est replongé dans le travail, ça porte ses fruits et on va continuer pour espérer enchaîner. »