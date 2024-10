Régulièrement mis en avant, le centre de formation de l’ASSE se classe parmi les meilleurs de l’hexagone. Ces dernières années, l’AS Saint-Etienne s’est restructurée pour mieux former. Le projet La Mine Verte donne des résultats palpables. Le dernier en date est tombé ces jours. Explications.

La Mine Verte porte ses fruits

En juin 2017, l’ASSE lance un nouveau projet pour sa formation. Bernard David quitte le Forez après cinq année en tant que Directeur du centre de formation. Julien Sablé prend la succession à la direction. Le projet du club se veut ambitieux suite à cette nomination. On souhaite alors s’appuyer sur les valeurs et l’identité du club. Le tout en situant la Formation au centre du projet sportif de l’ASSE.

Au cours d’une interview accordée à Onzéo en 2017, Julien Sablé explique la naissance du projet : « En fait on a présenté un projet de formation le 22 mars. Avec Bernard David on voulait allier la jeunesse et l’expérience. Le projet s’appelle « La Mine Verte ». Pourquoi la mine ? Car il y a des valeurs derrière ce mot. Trois axes : le projet de vie, le projet scolaire et le projet sportif. On est là pour former des joueurs de football, mais l’attitude et le comportement sont indispensables surtout quand on représente l’ASSE. Les gens rêvent du club, on doit avoir un comportement irréprochable. Je suis et serai intransigeant dessus. »

L’ASSE reçue 10 sur 10

Les années passent et les résultats sont aujourd’hui palpables. Les jeunes joueurs de l’ASSE sont reçus 10 sur 10 et obtiennent tous leur baccalauréat. Félicitations à Mathis Amougou qui rejoint Rayan Boukadida, Esteban Fernandes, Noan Gallo, Yanis Mimoun, Prince Ngeleka, Kévin Pedro, Maxime Pérard, Malo Poble et Mehdi Tenniche. Preuve en est que les efforts placés sur la scolarité des jeunes stéphanois portent ses fruits.

L’ASSE souligne la relation étroite que le club et ses équipes pédagogiques entretiennent avec le Lycée Tézenas du Montcel.