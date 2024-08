L’ASSE a affronté ce samedi l’AS Monaco. Malheureusement, les Verts se sont inclinés 1-0. Olivier Dall’Oglio a fait le choix de titulariser trois jeunes joueurs issus du centre de formation (Amougou, Nzuzi, Owusu). Ce dernier a réalisé un match convaincant dans un poste d’arrière droit, lui le défenseur central. Cependant, il est courtisé et pourrait partir d’ici au 30 août !

Il était légèrement connu du grand public. En effet, Beres Owusu n’avait jamais foulé les pelouses de Ligue 1 et de Ligue 2. Seulement invité à participer aux deux tours de Coupe de France disputés la saison dernière (contre Bourg 3-0 et contre Nîmes 0-1), le joueur né en 2003 a donc vécu son baptême du feu pour le retour de l’ASSE dans l’élite. Un choix fort de Dall’Oglio. Une décision en adéquation avec la bonne préparation du joueur, convaincant lors des rencontres amicales.

Une prestation inattendue ?

Amputé de ses quatre latéraux (Maçon, Appiah, Petrot et Bentayg), le staff de l’ASSE a dû repenser les choses pour le déplacement à Monaco. Option choisie par Dall’Oglio, on garde le même système et on fait confiance à la jeunesse. Ainsi, Marwann Nzuzi et Beres Owusu ont été titularisés respectivement à gauche et à droite. Un poste inhabituel pour OB (son surnom donné par ses coéquipiers du centre de formation qui correspond à ses initiales) qui joue habituellement défenseur central. Polyvalent, il est capable d’évoluer aux quatre postes de la défense mais reste davantage un joueur axial.

Son match est conforme à ses capacités. Très solide défensivement et quasiment jamais pris à revers, Owusu a, en revanche, été plus en difficulté pour apporter offensivement. Sérieux et efficace, sa première a convaincu les observateurs.

Owusu, courtisé et proche d’un départ ?

La situation de Beres Owusu va tout de même susciter une gestion de la part du board stéphanois. En effet, le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2025. Ainsi, il entre dans sa dernière année de contrat. Les clubs le savent. Pau et Dunkerque sont venus aux renseignements pour le joueur. Soucieux de le recruter définitivement et non de l’obtenir en prêt, l’ancien club de Louis Mouton a fait le forcing la semaine dernière pour qu’il soit libéré de sa dernière année de contrat. Mais le club ne l’entend pas de cette oreille. Encore moins après son match contre Monaco.

Par conséquent, l’ASSE fait face à un dilemme : le prêter (sans option) en cas d’offre et ainsi lui prolonger son contrat ou le laisser partir libre en fin de saison. C’était en tout cas la volonté du club avant Monaco. Son match de samedi a aussi pu changer la donne du côté de l’Etrat. La possibilité de l’instaurer dans la rotation en cas départ d’un des défenseurs du groupe pro (Briançon ?) n’est pas à exclure.