Le groupe professionnel de l’ASSE est en stage au Chambon-sur-Lignon cette semaine. Lors de l’entraînement d’hier, deux jeunes joueurs ont été appelés afin de renforcer l’effectif.

Les Verts sont arrivés dimanche soir au Bel’Ô, hôtel trois étoiles très réputé. Eirik Horneland et son staff vont poursuivre le travail entrepris auparavant durant cette semaine de stage. Avec en ligne de mire le premier match de préparation, ce samedi face à l’Étoile Carouge FC.

Makhloufi et… Dodote avec les professionnels

Comme évoqué hier, Maedine Makhloufi s’est entraîné avec le groupe professionnel lors de la séance de ce mercredi. Après le départ de Pierre Cornud au Maccabi Haïfa, le jeune Lassana Traoré était le seul latéral gauche à disposition d’Eirik Horneland. En effet, Léo Pétrot n’a pas été prolongé pour le moment et Darling Bladi, malgré une bonne saison en National 1, n’est pas désiré par le club. C’est donc assez logiquement que le néo-professionnel Makhloufi a été appelé en renfort, afin de permettre au staff d’organiser une opposition.

Il n’est cependant pas le seul à avoir intégré la séance d’entraînement d’hier. Alors qu’il avait lui aussi repris avec la réserve de l’ASSE lundi, Axel Dodote s’est également rendu au Chambon-sur-Lignon mercredi matin. Le défenseur central issu de la génération 2007 a été appelé en renfort et a donc participé à l’entraînement. Considéré par le club comme un joueur à fort potentiel, Dodote sera à suivre de près dans les prochains mois. Si sa progression a été freinée à cause des blessures, ce qui ne lui a permis de signer qu’un contrat stagiaire professionnel en fin de saison, une ascension express n’est pas à exclure. Dans le cas où il enchaînerait les matchs sans pépins en National 3, il ne devrait en effet pas tarder à passer professionnel, comme Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku, ses coéquipiers de l’ASSE en Équipe de France U18.

Crédit photo : asse.fr