Alors que l’AS Saint-Étienne est en plein stage de préparation au Chambon-sur-Lignon, Eirik Horneland (ASSE) a profité d’un point presse pour évoquer le mercato des Verts.

La saison de Ligue 2 approche à grands pas, et avec elle, un mercato estival crucial pour l’AS Saint-Étienne. En pleine restructuration sportive et avec la volonté affirmée de jouer la montée, le club du Forez est actif en coulisses. Et son entraîneur, Eirik Horneland, ne se cache pas : des renforts sont attendus.

Présent au bord du terrain ce mardi, le technicien norvégien a pris le temps d’échanger avec la presse. L’occasion de faire un point sur les mouvements à venir. Mais aussi les besoins ciblés et la philosophie du club pour ce mercato.

Horneland attend des renforts pour l'ASSE

Depuis le début de la fenêtre estivale, l’ASSE a déjà levé d’option importantes, à commencer par celles d’Irvin Cardona et Maxime Bernauer. Mahmoud Jaber a également rejoint l'ASSE. Mais Horneland l’assure : le recrutement est loin d’être terminé. Entre ajustements défensifs, options offensives et recherche de polyvalence, les Verts poursuivent leur travail de fond.

L’enjeu est clair : bâtir un effectif équilibré, compétitif, et surtout adapté à la vision de jeu du nouveau coach. Un mercato raisonné, mais ambitieux, qui pourrait s’accélérer dans les jours à venir.

Mercato, des recrues à venir ?

Dans un article paru sur Le Progrès, Eirik Horneland s'est exprimé

Eirik Horneland (ASSE) : « On a des joueurs qui peuvent être intéressés par d’autres clubs, on doit composer avec cela, reconnaît Horneland. Nous, on a des ambitions, on veut redevenir une équipe de Ligue 1. Je comprends complètement qu’ils ne veuillent pas jouer en Ligue 2, mais s’ils doivent le faire, ils doivent respecter ce que l’on veut faire. »

Il ne reste plus que cinq semaines avant la reprise du championnat de Ligue 2. On sera donc rapidement fixé sur les mouvements potentiels, tant dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Le technicien de l'ASSE souhaiterait également toujours conserver Pierre Ekwah et Léo Petrot. Cependant, ce dernier semble être tout proche d'un départ en direction de la Turquie. Eirik Horneland indique qu'il « espère avoir d’autres joueurs avant le prochain stage. »